以色列攔截援加薩人道船 自由船隊聯盟：3艘船遭攻擊

（法新社開羅7日電） 親巴勒斯坦行動組織「自由船隊聯盟」今天表示，至少3艘試圖前往加薩運送援助物資的船隻遭以色列軍方攔截。

由「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）等團體發起的海上倡議行動「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）在社群平台X貼文表示，船隊當中有3艘船今天清晨在距離加薩沿岸約220公里的水域遭以軍攻擊和非法攔截。

全球堅毅船隊還表示，另一艘載有90多名記者、醫師和社運人士的船隻目前也「正在被攻擊」。

以色列外交部證實，以方攔截多艘企圖抵達加薩的船隻。

以色列外交部在社群媒體貼文說：「另一次企圖突破合法海上封鎖、進入戰區的行動宣告失敗。所有船隻與乘客將被帶往以色列港口。」

聲明指出，「所有乘客均安全健康，預計將儘速遣返」。

自由船隊聯盟表示，這些船上載有價值超過11萬美元的人道救援物資，包括藥品、呼吸器材及營養補給品，原定運往加薩給急缺物資的醫療院所。