以色列攻擊加薩市 哈瑪斯：跟兩位人質失去聯繫

（法新社加薩市28日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝支翼卡薩姆旅今天表示，在過去48小時以色列軍方對加薩市（Gaza City）的加強攻勢期間，他們與兩名人質失去了聯繫。

卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）透過聲明指出：「卡薩姆旅宣布，由於過去48小時在沙布拉（Sabra）和塔哈瓦（Tel Al-Hawa）街區發生的殘酷軍事行動及暴力攻擊，他們與兩位俘虜失去了聯繫。」

廣告 廣告

卡薩姆旅還敦促以色列軍隊暫停空襲，並撤出加薩市部分地區，以尋找這兩位失去聯繫的以方人質。

卡薩姆旅聲明提到的加薩市中心附近兩個區域，以色列軍隊正對當地加強空襲和地面攻勢。

加薩走廊（Gaza Strip）戰爭於2023年10月7日爆發，起因是哈瑪斯襲擊以色列南部。法新社依據官方數據的統計，這場攻擊導致以方有1219人喪生，其中大多數為平民。

哈瑪斯當時的襲擊擄走251名人質，當中有47人仍關押在加薩走廊，但其中25人被以色列軍方認定已經死亡。

加薩走廊衛生當局的數據顯示，以色列發動的報復性攻勢已造成當地至少6萬6005人喪命，當中大多數也都是平民，聯合國方面認為這項數據是可信的。