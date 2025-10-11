以色列為加薩停火協議準備釋囚 已展開移監

（法新社耶路撒冷11日電） 以色列獄政機關今天表示，以色列為了遵循加薩停火協議準備釋放囚犯，已開始將相關犯人移往2座監獄。停火協議的最終目的讓巴勒斯坦激進組織哈瑪斯挾持的人質能夠獲釋。

根據以色列和哈瑪斯達成的加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，以色列將釋放250名囚犯，包括一些因犯下死亡攻擊事件而被判處無期徒刑者；哈瑪斯則最晚須在13日交出其餘48名以色列人質，無論生死。

以色列獄政當局今天發布聲明指出，為了落實政府的「促使所有以色列人質獲釋框架」決議，包括監獄官在內有數千名工作人員徹夜進行相關作業。