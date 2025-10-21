以色列特拉維夫足球賽爆騷亂 球迷投擲照明彈及煙霧彈 比賽腰斬 42 人受傷︱有片︱Yahoo

球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩。（影片截圖）

【Yahoo新聞報道】以色列特拉維夫市一場球賽因球迷騷亂被迫腰斬。當地時間周日（19 日），馬卡比（Maccabi Tel Aviv）與哈普爾（Hapoel Tel Aviv）於布隆菲爾德球場（Bloomfield Stadium）舉行的德比戰，賽前爆發混亂，球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩，警方認為現場不安全而中止比賽。

綜合外媒報道，警方指有部分球迷蓄意擾亂秩序，在比賽開始前向球場發射多枚照明彈及煙霧彈，造成混亂。事件中共有 42 人受傷，其中包括 5 名警員。警方拘捕數十人，其中 11 人已被檢控，其餘則在限制條件下獲釋。

現場影片顯示，球場上冒出粉紅及灰色煙霧，照明彈不斷爆裂，觀眾席一度出現物體落下並釋放煙霧，觀眾紛紛尋找掩護。

馬卡比特拉維夫球會表示，賽事被取消是因對方哈普爾球迷投擲照明彈所致，與馬卡比球迷無關。哈普爾方面則在社交平台批評取消賽事的決定「倉促」及「荒謬」，並指大部分傷者是因警方行動受傷。

英國曾禁馬卡比特拉維夫球迷赴英觀賽

這次球迷衝突發生前數天，英國當局剛以安全理由禁止馬卡比特拉維夫球迷赴英觀看下月對阿士東維拉的歐霸盃賽事。英國首相施紀賢曾批評該項禁令。

今年較早時，馬卡比海法（Maccabi Haifa）對馬卡比特拉維夫的聯賽亦因球迷投擲照明彈而於半場時被迫終止。去年，馬卡比特拉維夫在荷蘭阿姆斯特丹對阿積士的比賽後，部分以色列球迷遭襲擊，事件中有 5 人入院，多人被捕，歐洲多國政府譴責事件為反猶太暴力。