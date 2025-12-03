以色列稱將開放拉法關卡 讓加薩居民得以赴埃及

（法新社耶路撒冷3日電） 以色列今天表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」

COGAT補充道，歐盟邊境援助特派團（Border Assistance Mission）將派員監督拉法關卡的運作，「相關機制與2025年1月運作時類似」。當時拉法關卡曾在為期6週的停火期間短暫開放。

兩名歐洲外交消息人士告訴法新社，他們本來準備在10月14日開放拉法關卡給行人通行，但開放時程後來延遲。

重新開放拉法關卡是美國總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的一部分，也是聯合國（UN）機構及其他人道組織長期以來的訴求。

以色列軍隊2024年5月接管拉法關卡在巴勒斯坦的一側，稱該關卡「被用於恐怖主義目的」，懷疑有人藉當地走私武器。

拉法關卡曾在今年1月19日生效的停火期間短暫重啟，最初僅允許獲准離境的加薩居民通行，之後也允許卡車通過。

對人道工作者及運送救援物資、食品、燃料的卡車來說，拉法關卡是極為關鍵的出入門戶。在這片長期缺電的土地，外來物資供應攸關基本生活。

加薩走廊自2007年起遭到以色列封鎖。長期以來，拉法關卡一直是獲准離境的加薩居民離開這塊狹長土地的主要出口。