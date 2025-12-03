宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
以色列稱將開放拉法關卡 讓加薩居民得以赴埃及
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列今天表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。
以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」
COGAT補充道，歐盟邊境援助特派團（Border Assistance Mission）將派員監督拉法關卡的運作，「相關機制與2025年1月運作時類似」。當時拉法關卡曾在為期6週的停火期間短暫開放。
兩名歐洲外交消息人士告訴法新社，他們本來準備在10月14日開放拉法關卡給行人通行，但開放時程後來延遲。
重新開放拉法關卡是美國總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的一部分，也是聯合國（UN）機構及其他人道組織長期以來的訴求。
以色列軍隊2024年5月接管拉法關卡在巴勒斯坦的一側，稱該關卡「被用於恐怖主義目的」，懷疑有人藉當地走私武器。
拉法關卡曾在今年1月19日生效的停火期間短暫重啟，最初僅允許獲准離境的加薩居民通行，之後也允許卡車通過。
對人道工作者及運送救援物資、食品、燃料的卡車來說，拉法關卡是極為關鍵的出入門戶。在這片長期缺電的土地，外來物資供應攸關基本生活。
加薩走廊自2007年起遭到以色列封鎖。長期以來，拉法關卡一直是獲准離境的加薩居民離開這塊狹長土地的主要出口。
其他人也在看
高市早苗：日本政府對台及中立場沒有改變
日本首相高市早苗今早出席參議院全體會議時，再次回應對台灣的立場，重申日本政府在1972年《日中聯合聲明》中，表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，沒有改變。高市早苗近日的「台灣有事」論，導致中日關係轉趨緊張，中方多次敦促她收回言論。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 6 小時前
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 4 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 1 天前
美特使訪俄晤普京談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權
國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。鉅亨網 ・ 14 小時前
黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中on.cc 東網 ・ 1 天前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 10 小時前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 1 天前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 8 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
川普：宏都拉斯試圖改變總統選舉結果
（法新社德古西加巴1日電） 美國總統川普今天指控宏都拉斯選務官員「試圖改變」該國總統選舉結果。川普未提出相關證據在社群媒體上宣稱：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統選舉結果。法新社 ・ 1 天前
親台候選人暫領先洪都拉斯大選 中方:冀洪方按一中原則發展中洪關係
洪都拉斯的總統、國會和地方選舉仍在點票，其中總統選舉激烈，在完成57%點票中，獲美國總統特朗普支持、揚言會與台灣恢復建交的阿斯富拉，以40%的得票率微弱領先。 中國外交部發言人林劍在記者會回應提問指，大選是洪都拉斯的內部事務，中方一貫奉行不干涉內政原則。林劍指，中洪自前年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同洪方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。 (ST)#中國外交部 #洪都拉斯 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施
宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避am730 ・ 14 小時前
陳茂波：整個社會心繫大埔火災 對全面調查找出事件成因要求一致
財政司司長陳茂波表示，整個社會都心繫大埔嚴重火災的死傷者和災民，對全面調查找出事件成因，及進行全面改革以避免慘劇再發生，有清晰一致的要求，這亦是政府明確會走的方向。AASTOCKS ・ 9 小時前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉｜ 陳國基：復辦選舉論壇 取消「選舉繽紛日」 大埔區三個票站需重新安排｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今（ 2 日）早出席行會前見記者，宣布原定 12 月 7 日舉行的立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞下午見記者，陳國基表示，立法會選舉論壇將於明日及後日恢復舉辦餘下八場，每日舉辦四場。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
外交部：堅決反對日方為軍國主義招魂 膽敢介入台海事務必遭痛擊
日本常駐聯合國代表致函聯合國秘書長指，中方聲稱日方在未遭到武力攻擊下亦會行使自衛權，這種說法是錯誤，強調日本防衛基本方針，是「專守防衛」的被動防禦戰略。中國外交部發言人林劍在例行記者會指，中方堅決反對日方倒行逆施，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。林劍指出，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全是正當必要。林劍批評，日方的信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲、語焉不詳，到現在仍未給中方以正面答覆。林劍強調，台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉，高市在涉台錯論言論中暗示對中國動武，質疑這是否日方所謂「專守防衛」和被動防禦政策的應有之義。林劍指，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案，違背自身在日本憲法中所做的承諾，所謂擴張軍力、脅迫他國、不顧周邊鄰國的反對、試圖單方面改變現狀，infocast ・ 1 天前
施紀賢：中國構成安全威脅 惟更緊密商業聯繫符英國利益
英國首相施紀賢周一在倫敦向商界領袖發表講話時表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫，符合英國國家利益。早前有報道指，施紀賢計劃明年訪問中國。施紀賢批評，前保守黨政府缺乏對華接觸是失職，指出自2018年以來，法國總統馬克龍已經兩次訪問中國，德國領導人亦訪問了4次。施紀賢指，英中關係長期以來忽冷忽熱，現在是時候採取嚴肅態度，摒棄簡單的二元選擇，形容兩國關係既非黃金時代，亦非冰河時期，必須認清事實，可以在保護自身的同時，與一個國家展開貿易和合作。中方早前表示，希望英方奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展。 (ST)#施紀賢 #中英關係 (ST)infocast ・ 1 天前
洪都拉斯總統選舉未完成點票 特朗普質疑當局企圖改變選舉結果
洪都拉斯總統選舉仍未完成點票，兩名保守派候選人的得票相若，但用於更新點票結果的網站故障，美國總統特朗普質疑洪都拉斯當局試圖改變選舉結果，警告他們如果這樣做會有重大後果。選舉委員會主席指，67歲的國家黨候選人阿斯富拉，僅以515票的些微優勢，領先72歲的競爭對手、自由黨候選人納斯魯拉，形容是技術性平局，選委會將會人手點票，呼籲民眾保持冷靜，耐心等候結果。特朗普日前公開表態支持阿斯富拉，指對方是美國政府唯一願意合作的候選人。 (ST)#洪都拉斯 #特朗普 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
英方再推遲就使館新館舍項目作決定 中方嚴重關切和強烈不滿
在北京，外交部回應英國政府再次推遲關於是否允許中方在倫敦修建新大使館的決定，發言人林劍說，中方的館舍規劃申請早已完備，英方再次推遲批准，沒有任何道理。所謂的理由完全站不住腳。中方對此嚴重關切，強烈不滿，將認真評估形勢，維護自身的正當利益。infocast ・ 3 小時前