以色列空襲大馬士革附近 6名敘利亞士兵喪生

（法新社大馬士革27日電） 以色列昨天出動無人機襲擊敘利亞首都大馬士革郊外，敘利亞國家電視台今天報導最新傷亡人數，共計6名敘國士兵死亡。而敘國南部昨天另有一名男性遇害。

去年12月，伊斯蘭主義者領導的聯盟推翻敘利亞長期統治者阿塞德（Bashar al-Assad）。自當時起，以色列已對敘利亞發動數百次空襲，同時也與大馬士革臨時政府展開談判。

敘利亞國家電視台談到昨天的攻擊事件時說：「敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab Army）6名成員在以色列占領軍的無人機襲擊中喪生。」遇襲地點位於大馬士革郊外的基斯威（Kisweh）附近。

一名要求匿名的國防部官員先前告訴法新社，一架以色列無人機襲擊了「第44師的一處軍事建築物」。

以色列軍方未回應法新社的置評請求。