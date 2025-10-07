以色列紀念加薩戰爭兩週年

（法新社耶路撒冷7日電） 以色列今天紀念2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件2週年之際，哈瑪斯與以色列談判代表依據美國提出的和平計畫展開間接談判，尋求結束加薩戰爭。

正好兩年前，哈瑪斯為首的武裝份子對以色列發起突襲，那是該國歷史上最致命的一天。

巴勒斯坦武裝分子突破加薩與以色列邊界，闖入以色列南部多個社區及一場沙漠音樂節，並以槍火、火箭彈和手榴彈發動攻擊。

法新社根據以色列官方數字統計，這次攻擊造成1219名以色列人死亡，且多數為平民。

武裝分子當時還綁架251名人質至加薩，其中47人至今仍遭囚禁。以色列軍方表示，其中有25人已確認死亡。

以色列今天安排多場紀念活動，悼念攻擊事件2週年。

在南部攻擊事發地，數十名諾瓦音樂節（Nova Music Festival）罹難者的親友點燃蠟燭默哀一分鐘。

許多以色列人也在今天前往諾瓦音樂節事發地點。

老師甘茲（Elad Gancz）悼念死者時告訴法新社：「這裡發生了非常讓人難過的重大事件，但我們想要繼續生活。儘管經歷了一切，我們仍會努力前行，懷念那些曾在這裡、但不幸已不在人世的人。」

另一場紀念儀式預定在特拉維夫「人質廣場」 （Hostages Square）舉行，當地每週都會舉辦集會，持續呼籲釋放仍遭囚禁的人質。（