以色列總理聯大否認加薩種族滅絕 批西方多國支持巴勒斯坦建國

（法新社紐約26日電） 以色列總理尼坦雅胡今天在聯合國大會發表演說時，否認以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」，並抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，那些抹黑以色列進行種族滅絕的人，與中世紀造謠誣陷猶太人的人並無二致。

此外，尼坦雅胡也表示，以色列已重創巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的恐怖機器，將盡快完成清剿行動。

他還提及，以色列過去一年來取得一系列戰略性勝利，包括打擊伊朗核計畫，以及在黎巴嫩擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。