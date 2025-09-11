Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
以色列總理：永遠不會有巴勒斯坦國
（法新社耶路撒冷11日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許建立巴勒斯坦國。
尼坦雅胡在以色列屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim）舉行的活動中表示：「永遠不會有巴勒斯坦國，這個地方屬於我們。」
「我們將守護我們的傳承、土地和安全…我們將使這座城市的人口倍增。」
這場活動由總理辦公室現場直播。
以色列一直有意在被稱為E1、面積約12平方公里的土地上建設，但因為國際社會反對，該計畫多年來一直停滯不前。
上月，以色列極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）支持在這片極為敏感的土地上興建約3400戶住宅。
這項宣布引發譴責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，那實際上會把約旦河西岸劃為兩半，對於連貫的巴勒斯坦國構成「生存威脅」。
包括英國和法國在內，多個西方國家已經宣布，打算本月稍晚在聯合國承認巴勒斯坦國。
