以色列總理：決心確保所有加薩人質遺體返國

（法新社耶路撒冷16日電） 以色列總理尼坦雅胡今天表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是在耶路撒冷赫澤山（Mount Herzl）軍人公墓出席紀念2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊的國家儀式時表示：「我們決心要確保所有人質都能返國。」

他強調：「戰鬥尚未結束，但有一點很明確——任何膽敢對我們下手的人，都要付出極為沉重的代價。我們決心取得勝利，這將深遠影響我們周遭環境許多年。」

哈瑪斯前一天宣稱，已將所有能夠接觸到的人質交還。（編譯：陳政一）