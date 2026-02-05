以色列總統受邀悼念雪梨猶太罹難者 澳洲拒絕逮捕訴求
（法新社雪梨5日電） 澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。赫佐格此行目的是向去年發生在邦代海灘的反猶太大規模槍擊事件的罹難者致意。
去年12月14日，在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）舉行的一場猶太節日─光明節（Hanukkah）慶祝活動中發生攻擊事件，造成15人死亡。法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）獲邀自9日起展開為期4天的訪問，其間將與猶太社群會面。
一項由聯合國成立的調查於2025年發現，赫佐格曾表示所有巴勒斯坦人─「整個民族」都應對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊負責，這番言論被指為「煽動授權進行種族滅絕」。
以色列方面「明確」否認該調查報告，稱其「扭曲事實、虛假不實」，並要求廢除該機構。
作為聯合國調查以色列及巴勒斯坦地區人權侵害的「獨立國際調查委員會」成員，人權律師席多提（Chris Sidoti）表示：「如果他來，應該逮捕他。」
席多提公開呼籲取消赫佐格的邀請，或在他抵達時予以逮捕。他說，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）邀請以色列總統是一個「愚蠢的錯誤…這是一個錯誤的決定，必須在還來得及之前取消」。
親巴勒斯坦人士已號召在雪梨及澳洲全國各地舉行抗議赫佐格到訪的活動。不過，自邦代海灘攻擊事件發生後， 澳洲警方被賦予新的權力，可以拒絕批准當地示威活動。
對於赫佐格是否應被逮捕的提問，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，他是應政府邀請、並依猶太社群意願來訪。
她說：「赫佐格總統獲邀訪問澳洲，是為了向邦代海灘罹難者致意，並在我們所見最嚴重的本土恐怖攻擊與反猶事件後，陪伴並支持澳洲猶太社群。」
其他人也在看
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。
英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府勿施加額外要求：不能背棄來英港人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
購女網友私密照不付款反威脅性交 男子被判囚16個月
【on.cc東網專訊】28歲前救生員早前經交友軟件Heymandi認識女網友，並以每張100港元的價格向其購入私密照，惟收到後疑不願付款，更涉以發布照片威脅對方要求性交，Ｘ報案後赴約，該男當場被捕。他否認一罪受審，在審訊的結案陳詞階段轉而認罪，被裁定罪成。案件今
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
美國明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員
（法新社明尼阿波利斯4日電） 美國執法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee Nicole Good）。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
北京據報推措施反制巴拿馬 包括要求國企暫停新項目
彭博社報道，北京正要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，以反制巴拿馬最高法院早前裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」對巴拿馬運河港口的特許經營合約違憲。 消息人士指，有關措施可能導致數十億美元的潛在投資受阻，中方已要求航運公司，考慮將貨物改道到其他港口，但前提是不會令成本顯著上升。另外，中國海關據報加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。 港澳辦日前批評巴拿馬最高法院的裁決是罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，敦促巴拿馬當局應當認清形勢，迷途知返，如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治及經濟上付出沉重代價。 (WL)
宏福苑五級火︱獨委會將查圍標 杜淦堃：收到大量資料 業界似乎存在不容忽視「結構性問題」︱Yahoo
去年11月大埔宏福苑發生世紀大火災，政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，釐定職權範圍及未來工作時間表。委員會主席陸啟康宣佈，公開聽證會定於今年3月19日在展城館展開，委員會目標在9個月內完成工作，除調查起火成因及火勢蔓延因素外，調查範圍將破天荒擴展至審視大型樓宇維修工程是否存在「圍標」及角色衝突等系統性問題。
美伊發生衝突！伊朗無人機逼近美航母 遭美軍F-35戰機擊落
伊朗 Shahed-139 無人機在阿拉伯海接近美國「林肯號」航艦後遭 F-35 戰機擊落，美軍強調屬自衛行動。事件引發中東局勢升溫，油價應聲上漲，美伊核談判動向備受關注。
快訊！習近平同美國總統川普通話
《央視》周三（4 日）晚間發布快訊，中國國家主席習近平同美國總統川普通話，今天習近平也在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁舉行視訊會議。
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。