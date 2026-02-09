以色列總統訪澳洲引發抗議 雪梨警方動用胡椒噴霧

（法新社雪梨9日電） 抗議以色列總統赫佐格今天抵達澳洲展開訪問，此事引發的示威活動轉趨激烈，雪梨警方與抗議者爆發肢體衝突，並動用胡椒噴霧驅散民眾。

赫佐格（Isaac Herzog）在嚴密維安措施下展開為期4天的訪問，旨在撫慰澳洲的猶太社群。雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日慶祝猶太光明節（Hanukkah）期間，發生導致15人身亡的大規模槍擊案。

不過澳洲兩大城市今晚都舉行了反對他來訪的抗議活動，雪梨集會演變為暴力衝突，警方對示威者和媒體動用胡椒噴霧。

法新記者目睹至少15人被捕並與警察發生肢體衝突。