以色列若參加明年歐洲歌唱大賽 西班牙揚言抵制

（法新社馬德里15日電） 數個歐洲國家揚言退出明年的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），西班牙文化部長烏塔森（Ernest Urtasun）今天加入他們的行列，表示如果以色列參賽，西班牙應予抵制。

就在他發表上述言論的前一天，西班牙環西自由車賽（La Vuelta）即因馬德里市中心發生的挺巴勒斯坦抗議活動而提前結束。

示威者譴責讓以色列車隊參加這場自由車界重大賽事。他們衝破警力防線闖進馬德里賽道，迫使賽事主辦單位縮短最後階段的比賽。

烏塔森在西班牙公共廣播電台表示：「我們必須確保以色列不會參加下一屆歐洲歌唱大賽。正如愛爾蘭、斯洛維尼亞、冰島及荷蘭已經做的那樣，如果我們不能成功逐出以色列，西班牙就不應該參賽。」

他補充道，是否讓以色列參賽，將由賽事主辦單位歐洲廣播聯盟（EBU）決定。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在今年5月比賽結束後曾說，基於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）採取的軍事行動，歐洲歌唱大賽應該將以色列排除在外。