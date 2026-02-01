八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
以色列重啟拉法通道 僅限人員通行
（法新社拉法1日電） 在人道組織數個月來的呼籲之後，以色列預計今天起重啟加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法（Rafah）通道，但僅是開放人員通行而已，不包括援助物資通關。
拉法通道是民眾移動與援資運送的重要關卡，而自以色列軍隊於2024年5月戰爭期間取得控制權後，這條通道一直處於關閉狀態，僅於2025年初曾短暫有限度開放。
在最後一名被加薩扣為人質的以色列人吉維利（Ran Gvili）遺體歸還並下葬後，以色列國防部轄下、負責管理巴勒斯坦地區的「領土內政府活動協調局」（COGAT）上月30日表示：「拉法通道將於2月1日雙向開放，但僅限人員通行。」
不過，消息人士指出，至於允許多少名巴勒斯坦人出入關卡，仍未獲共識，此外，埃及打算接納「所有獲以色列允許離境的巴勒斯坦人。」
拉法位於加薩與埃及的南部邊界，是加薩走廊唯一不經過以色列的出入關卡。（編譯：紀錦玲）
