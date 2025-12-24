以色列防長稱不會撤軍加薩 哈瑪斯批違反停火協議

（法新社耶路撒冷23日電） 以色列國防部長卡茲今天矢言，以色列軍隊不會撤離加薩（Gaza），並承諾在加薩北部建立前哨基地，這番言論與和平計畫內容全然相悖，引發各界關切。

以色列多家媒體報導，卡茲（Israel Katz）出席約旦河西岸（West Bank）貝特艾（Beit El）屯墾區的奠基儀式時表示，「我們已深入加薩，永遠不會離開，這種事絕不會發生」。

卡茲接著說：「我們留在那裡是為了保護人民，以防先前發生的事情再次上演。」

他也矢言要在加薩北部建立納哈爾（Nahal）前哨基地，以取代以色列2005年單方面撤離加薩時撤出的屯墾區，強調「當時機成熟時，我們會以正確方式進行」。

卡茲發表這番言論之際，各方正持續斡旋以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）推進下一階段停火協議，其中包括以色列自加薩地區撤軍。

美國總統川普提出的20點和平計畫明確指出：「以色列不會占領或併吞加薩。」

卡茲辦公室隨後發表聲明，淡化這些言論，表示相關發言「僅是在安全層面的語境下提出」。

聲明補充說：「政府無意在加薩走廊建立屯墾區。」 哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）對記者說，卡茲的言論是「明確且公然違反停火協議」。

卡茲的言論也遭到以色列戰時內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）抨擊，譴責政府「在攸關以色列國家安全的關鍵時刻，違背了廣泛的國家共識」。（編譯：劉文瑜）