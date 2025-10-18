天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
以色列：再收到兩具人質遺體
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列政府宣布，今天深夜再收到兩具人質遺體。這代表在美國斡旋的以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火協議下，28名已故人質中目前已有12具遺體移交給以國。
以色列總理辦公室發布聲明表示，「以方已透過紅十字會（Red Cross）收到兩具人質遺體」，遺體已交給在加薩走廊（Gaza Strip）駐軍的以國安全部隊。
聲明談到，這兩具遺體將送至以色列的醫學檢驗中心以確認身分。
另一方面，哈瑪斯（Hamas）今天提到，以色列關閉位於埃及與加薩走廊之間的拉法關卡（Rafah Crossing），將大幅延遲交付人質遺體的進度。
哈瑪斯透過聲明指出，持續關閉邊境關卡「阻擋搜索廢墟底下失蹤者所需的專用設備，以及辨識遺體身分需要的法醫團隊和工具進入」加薩走廊，因此導致「尋獲跟移交遺體的作業進度大幅延遲」。
其他人也在看
拚2026大選 以色列總理：有信心連任
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他將在2026年11月的大選尋求連任，並預期自己會勝選。尼坦雅胡2022年重新上任後，推動具爭議的司法改革計畫，曾引發數月大規模抗議，數以萬計以色列人幾乎天天上街示威。法新社 ・ 12 小時前
加薩衛生部：以色列歸還15具巴勒斯坦人遺體 總計150具
（法新社加薩市19日電） 哈瑪斯（Hamas）治下加薩走廊衛生部表示，以色列今天歸還15具巴勒斯坦人遺體，總計歸還150具。根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的人質與停火協議，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯每歸還1具以色列人質遺體，以方就會歸還加薩15具巴勒斯坦人遺體。法新社 ・ 2 小時前
哈瑪斯稱尋獲1具人質遺體 情況許預計交還以色列
（法新社加薩市19日電） 哈瑪斯武裝部門今天表示已尋獲1名人質遺體，若現場情況允許，預計今天交還以色列。以哈互控對方違反停火協議之際，以色列稍早表示已在加薩走廊南部針對一些目標發動空襲和砲擊。法新社 ・ 2 小時前
中國官員據悉在美試圖緩解國際社會對稀土管制驟然升級的擔憂
【彭博】— 中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。Bloomberg ・ 1 天前
華官媒批美動輒關稅要挾 籲回歸理性務實
【on.cc東網專訊】中國國務院副總理何立峰上周六（18日）與美國財長貝森特、貿易代表格里爾視像通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿關係磋商，本周有望再會面。中國官媒發表評論文章，批評美方動輒以加徵高額關稅相威脅、企圖要挾中方，已被反覆證明不是處理對華關係的正確之道on.cc 東網 ・ 13 小時前
大鳴大放｜港大醫學院隨港隊出戰全運會 提供即時醫療支援
【Now新聞台】港大臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民接受本台節目《大鳴大放》訪問時表示，港大醫學院將於下月舉辦的全運會隨港隊到賽區提供醫療輔助。 港大矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民：「最主要我們都是一個現場醫療的支援工作，譬如有隊員受傷，或者有運動員受傷的時候，我們要作一些很初步的評估，究竟他可不可以繼續比賽。另外就是說，如果他真的有受傷的時候，我們要做一些及時的醫療支援，或者一些譬如有傷勢的，我們要做一些傷勢的處理，從而之後可能要轉介去醫院。」#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 12 小時前
中環華懋大廈棚架三級火 兩傷者危殆
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，58人自行疏散，四人不適送院，其中兩人危殆、兩人穩定。消防處成立專隊調查起火及火勢迅速蔓延原因。網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有人吸入濃煙後不適送院，有目擊者指在上環都聞到濃煙。目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」下午四時許，消防接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生火警，期間消防出動4條喉、4隊煙帽隊灌救，兩條鋼梯、36架消防車及15架救護車，並出動無人機外圍監察。晚上9時許將火警救熄，消防指起火原因仍然調查中，now.com 新聞 ・ 16 小時前
鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突
【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉上周六（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事on.cc 東網 ・ 13 小時前
四環醫藥(00460.HK)回購1,500萬股 總價2,176萬元
四環醫藥(00460.HK)公布，10月17日，從市場購回合共1,500萬股，每股平均價1.4505元，總購買價約2,176萬元。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
寒武紀截至9月底止季度轉虧為盈 連續三季錄盈利
內地人工智能晶片商寒武紀,截至9月底止季度轉虧為盈,連續三季錄得盈利。期內盈利達5.66億元人民幣(下同),上年度同期蝕1.94億元。扣除非經常性損益盈利,超過5億元,上年度同期蝕2.53億元。期內收入升超過13倍,超過17億元。《彭博》報道,這間被散戶投資者稱為「中國輝達(Nvidia)」的晶片公司,受惠於美國對中的技術制度,從阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 至 DeepSeek,中國的人工智能開發企業正越來越依賴本土替代產品,以取代 Nvidia 等外國晶片。中央政府亦建議內地企業避免使用 Nvidia 的 H20 晶片。自7月以來,寒武紀股價已幾近翻倍。 (BC)infocast ・ 1 天前
標普將法國評級下調至「A+/A-1」 展望上調至「穩定」
標普全球將法國的信用評級從「AA-/A-1+」下調至「A+/A-1」，評級展望從「負面」上調至「穩定」。標普認為，在缺乏重大額外預算赤字削減措施的情況下，預測期內的預算整合將比預期要慢。預計政策不確定性將拖累投資活動和民間消費，從而影響經濟增長。標普指出，預算在年底前通過，將有助於更清楚地了解法國將如何管理其不斷上升的債務負擔，預計到2028年底，該國公共債務與國內生產總值(GDP)之比將達到121%，2024年底為112%。儘管如此，2027年總統大選前公共財政的不確定性仍然很高。標普稱，上調法國的評級展望是平衡了不斷上升的政府債務、預算整頓步伐方面的薄弱政治共識與法國信用實力的結果。新任法國總理勒科爾尼周四在議會通過了兩項不信任投票，為其上任數日的政府贏得了暫時的喘息機會，並有機會提交2026年預算。(BC)infocast ・ 1 天前
哈瑪斯再歸還1具人質遺體 以色列稱死者身分已確認
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸還1具人質遺體，已確認身分為馬加利特（Eliyahu Margalit）。尼坦雅胡辦公室今天發表聲明說，以色列軍方「已通知馬加利特的家屬，他們摯愛家人的遺體已被送回以色列，並完成身分確認」，聲明中還說政府「不會妥協」，將「竭盡全力，直到所有人質遺體歸還為止」。法新社 ・ 1 天前
美國GP排位賽Piastri對McLaren賽車缺乏信心
美國GP排位賽Piastri對McLaren賽車缺乏信心Clive Rose McLaren車手Oscar Piastri嗟嘆，由於對自己的MCL39賽車缺乏信心，讓他在美國GP排位賽中難以進入正確的節奏，澳洲車手最後僅僅取得第六名。週六上午衝刺賽的第1彎，Piastri與Nico Hulkenberg發生碰撞，並牽連到隊友Lando Norris，導致兩位McLaren車手雙雙退賽。車隊技師們因此面臨艱鉅任務，他們必須在不到三小時的時間內，修復兩部受損頗為嚴重的賽車，以趕上常規排位賽。所幸最終Piastri和Norris都順利投入排位賽，只是剛開始，在應對美洲賽道加遽的風勢時顯得有些吃力，分別以第11和第12位驚險晉級Q2。不過Norris後來表現回穩，雖然在Q3中還是慢了竿位得主Max Verstappen近0.3秒，但搶下了頭排的另一個位置。而Piastri則始終未找到節奏，終場僅以第六作收。車手積分榜領先者表示，本週末的McLaren賽車未能提供他足夠的信心，他與Verstappen之間始終相差約半秒，而他並不願以上午缺乏運行，作為自己表現平淡的藉口，Piastri說：「不，我Racingnet ・ 14 小時前
特朗普經濟施政支持度崩跌！民調：通脹比停運更傷
根據《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國總統川普在經濟議題上的支持度因政府關門與通膨壓力而下滑，最新《CNBC 全美經濟民調》(All-America Economic Survey) 顯示，美國民眾對就業、市場與物價前景的鉅亨網 ・ 2 天前
全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策
（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。法新社 ・ 14 小時前
鄭麗文當選國民黨主席
國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選。她是繼洪秀柱後，第二位以黨員直選方式產生的女性黨主席。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。國民黨主席選舉人數33.1145萬人，投票率39.46%。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以35.85%得票率居次，第三至六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘。(BC)infocast ・ 15 小時前
中國官員據報在美國安撫國際社會對稀土管制升級擔憂
中國加強限制稀土出口管制，《彭博》引述消息報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。知情人士表示，在本周國際貨幣基金組織(國基會/IMF)年會間隙的討論中，中方代表向全球與會人員表示，中國加強出口管制不會損害正常的貿易往來。官員們表示，中國尋求通過這一措施建立長效機制，此舉是為了回擊美國將出口管制擴大至受制裁企業子公司等挑釁之舉。報道指，中國官員在華盛頓會晤中傳達的訊息與商務部最近的公開聲明基本一致。商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。商務部長王文濤亦將近期中美貿易摩擦升級歸咎於美國在9月馬德里會談後採取的行動。中國財政部副部長廖岷本周在華盛頓與美國、英國、德國等至少7個國家、以及其他組織舉行雙邊會談，而人民銀行行長潘功勝與至少9個國家的官員舉行會晤。官方聲明指就經濟和金融環境交換了意見，但未有詳細說明會晤內容。(BC)infocast ・ 1 天前
尼坦雅胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束
（法新社加薩市18日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍事化，否則加薩戰爭不會結束。他說：「第2階段執行也包括解除哈瑪斯武裝，更準確地說，卸下哈瑪斯武裝，讓加薩走廊實現非軍事化。」法新社 ・ 14 小時前
「不要國王」抗議活動再起 反川普示威者席捲美國
Demonstrators participate in a “No Kings” protest in New York. 【彭博】-- 全美各地示威者涌上街頭反對總統唐納德·川普的政策議程，組織者稱所有50個州會發生多達2,700場「不要國王」抗議活動。周六的大規模示威與6月14日的「不要國王」抗議類似，當時川普在華盛頓舉行閱兵式慶祝美國陸軍成立250周年和自己的生日。組織者估計，6月的示威活動吸引到400萬至600萬人參加。示威者在紐約參加「不要國王」抗議活動。攝影師：Spencer Platt/Getty Images西歐也有人籌劃舉行抗議活動。美國政府已停擺18天，因參議院中的民主和共和黨人仍在延長醫療補貼問題上爭執不下，阻礙了重新開放政府的支出法案順利過關。抗議者意在公開反對川普派遣國民警衛隊進駐美國城市、突襲移民及削減民主黨支持的對外援助和國內項目。原文標題Protesters Oppose Trump Policies in ‘No Kings’ Events Across USMore stories like this are available on bloombBloomberg ・ 23 小時前