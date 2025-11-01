以色列：哈瑪斯再交出的3具遺體並非人質

（法新社耶路撒冷1日電） 以色列軍方今天表示，其昨晚透過紅十字會（Red Cross）接收來自加薩走廊（Gaza Strip）的3具遺體，並非先前從以色列被綁架後扣留在當地的人質。

根據美國斡旋達成的加薩停火協議，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）同意移交的已故人質還有11人尚待交出。但以色列軍方告訴法新社，法醫鑑識結果顯示，昨天這3具遺體並非其中任何1人。

自從停火協議10月10日生效後，哈瑪斯已釋放所有20名倖存人質，並著手交還已故人質遺體，至今已有17具遺體被送回以色列，包括15名以色列人、1名泰國人及1名尼泊爾人。

以色列指控哈瑪斯歸還人質遺體的速度不夠快，違背協議；哈瑪斯則稱，要在加薩走廊廢墟中找到遺體埋藏地點，需要花時間。