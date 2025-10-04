中秋節親子手作 自製柚皮燈籠
以色列：準備立即實施人質獲釋計畫
（法新社耶路撒冷4日電） 以色列總理尼坦雅胡辦公室今天說，在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）表示準備展開和平談判後，以色列正尋求「立即實施」美國總統川普促成加薩以色列人質獲釋的計畫。
尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中說：「鑒於哈瑪斯的回應，以色列正準備立即實施川普促成所有人質獲釋的第一階段計畫。」
聲明還說：「我們將持續與川普總統及其團隊充分合作，按照以色列提出的原則結束戰爭，這與川普總統的願景一致。」
其他人也在看
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 1 天前
13.7兆！全球前十大主權財富基金挪威1.74兆美元居冠 接下來都亞洲中東國家天下
最新數據顯示，全球主權財富基金總規模已逼近 13.7 兆美元，其中前十名管理資產佔比超過七成，亞洲與中東國家在其中佔據絕對主導地位。鉅亨網 ・ 1 天前
高盛估算美首領失業救濟人數微升
高盛對各州失業救濟申請數據的分析顯示，上周美國失業救濟申請人數小幅上升。該分析基於聯邦政府停擺期間各州發布的數據。 Jan Hatzius等高盛經濟學家在致客戶的報告中指出，截至9月27日當周，初次申請失業救濟人數升至約22.4萬，高於政府在此前一期報告的21.8萬。該行採用了勞工部預先公佈的季節性因素對現有各州原始數據進行了調整。Bloomberg ・ 12 小時前
政府停擺恐讓聯準會「摸黑決策」 關鍵通膨數據面臨作廢風險
美國政府的停擺已導致數十萬聯邦雇員被迫休假，但其衝擊正蔓延至經濟層面，特別是對於正在權衡是否再次降息的美國聯準會及其仰賴的關鍵經濟數據。由於政府關門，原定發布的重要通膨與就業報告將被推遲，甚至可能導致部分報告完全無法產出鉅亨網 ・ 15 小時前
古爾斯比：美政府關閉期間無經濟數據 如同盲目飛行
芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比周四表示，鑑於持續的美國政府停擺期間缺乏官方報告，中央銀行將根據可用的即時指標作出決策，目前該些指標顯示失業率持平，他希望政府停擺能迅速結束，且不會對經濟造成更廣泛的影響。 他稱，在沒有官方失業率數據的情況下，聯邦儲備局將根據現有資訊做出決策。在政府停擺期間沒有經濟數據，就像盲目飛行一樣。他續稱，停擺的直接影響將落在聯邦政府員工身上，他們將無法按時收到薪水。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Emma Watson與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權
《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？Yahoo Style HK ・ 1 天前
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Threads上爆紅「飲水神器」！Owala有超過Stanley的趨勢？最平$233買到、Amazon也有得入手
從Stanley爆紅開始，水壺除了實際的用途，還變成日常生活中必不可少的時尚配件。而且飲水對於人體健康而言，有說不清的好處，缺水更會令皮膚暗沉。Yahoo購物專員發現大家都有在默默提升自己的飲水裝備，現實中會看到同事桌上的漂亮水壺，Threads上也有很多人在分享「Owala」水壺，討論熱度甚至有超越Stanley的跡象。究竟Owala為什麼這麼紅？Owala在哪裡入手？以下會跟大家娓娓道來。Yahoo Food ・ 1 天前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會蛋糕｜減肥注意！Lady M未算最肥？瑞士卷只排第二 最高脂係…
消委會蛋糕報告出爐！減肥又想食蛋糕？就要看清哪款蛋糕最肥。消委會第530期聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試10種非預先包裝蛋糕的糖及脂肪含量，發現在100款非預先包裝的蛋糕樣本中，逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」。Yahoo Food ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 18 小時前
中國「霸總」短劇遭整頓 美國現實霸總比劇情更誇張？
中國廣電整頓「霸總」短劇，但美國現實卻天天上演真人版霸總秀：馬斯克操控市場，貝索斯分身千億，特朗普更以「霸總」姿態震驚全球，現實比劇更誇張。Yahoo財經 ・ 1 天前
風林火山︳任賢齊金城武唔肯為麥浚龍補戲原因曝光？網民指上吊戲真做替身險出事激嬲小齊
麥浚龍（Juno）執導的「都市傳說」作品《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 20 小時前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國官媒為K字簽證發文辯護：要贏得未來 就必須聚天下英才而用之
中國官方媒體近日為一項吸引全球人才的新簽證計畫辯護，此前許多居民擔憂工作機會被外國人擠佔，與此同時青年失業率已攀升至兩年高點。Bloomberg ・ 19 小時前