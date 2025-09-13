同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
以軍加強攻擊加薩市 民防機構統計50死
（法新社加薩市12日電） 加薩民防機構指出，以色列加強攻擊巴勒斯坦自治區加薩走廊北部的加薩市（Gaza City）之際，以軍今天的攻擊造成50人罹難，其中包含加薩市與加薩走廊其他地區，分別有35人與15人喪命。
聯合國（UN）與多國已警告，以軍的攻擊恐使加薩市極為嚴峻的人道局勢進一步惡化。聯合國已宣布當地爆發飢荒。
以色列計劃奪取加薩走廊（Gaza Strip）最大城加薩市，並宣稱這座城市是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）最後的據點之一。以軍也表示，持續在加薩市「大規模打擊恐怖份子的基礎設施及高樓層建築」。
德國、英國、法國同天呼籲以色列「立即」停止進攻，並譴責以色列本週稍早空襲卡達。
哈瑪斯於2023年10月突襲以色列，引發以哈戰爭。
由於媒體受到限制，難以前往當地多處區域，法新社無法獨立查證民防機構與以軍的說法。
以軍上週開始鎖定當地高樓層建築，聲稱這些建物被哈瑪斯利用。以軍也在今天宣布，「將加強打擊目標」，以便干擾哈瑪斯的行動，並「減少我方部隊受到的威脅，當作下一階段行動的準備」。
加薩民防組織指出，加薩市西北地區也遭受致命性的攻擊。罹難者親屬蘇爾坦（Hazem al Sultan）告訴法新社，「多數罹難者為兒童與婦女…只有兩具遺體是完整的，其他遺體都是支離破碎的」。
在加薩市的西法醫院（Al-Shifa Hospital），哀悼者為裹在白布中的死者祈禱，其中一些遺體的大小明顯是兒童。
以色列軍方未回應有關這波攻擊的置評要求。
儘管以色列軍方多次發布撤離警告，但許多加薩居民表示無處可逃，並指出以軍甚至轟炸以方要他們撤離過去的南部區域。
聯合國估計，截至8月底，加薩市及周邊約有100萬人，並警告全面撤離這些民眾可能造成災難性後果。
以軍稱正在採取行動「增加進入南部人道主義區的援助量」，以準備收容從加薩市流離失所的居民。
2023年哈瑪斯突襲以色列時，綁走多名人質，部分人質的家屬所組成的主要組織，也批評軍方這波攻擊，並指責以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「在行動沒有明確目的或戰略目標的狀況下，讓仍在世的人質陷於生命危險」。
哈瑪斯2023年10月突襲以色列時，綁走251名人質，其中仍有47人在加薩，其中25人已被以軍認定死亡。
根據哈瑪斯管轄下的加薩衛生部資料，以色列的報復行動迄今已造成至少6萬4756名巴勒斯坦人死亡，多數死者為平民，而聯合國認為這項數據可靠。
