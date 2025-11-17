以軍在黎巴嫩朝聯合國維和人員開火

（法新社貝魯特16日電） 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天表示，以色列軍人在黎巴嫩南部一處軍事據點附近朝維和人員開火。

UNIFIL一直與黎巴嫩軍隊合作，鞏固以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）去年11月達成的停火協議。

維和人員在聲明中表示：「今天上午，以色列國防軍（IDF）在以色列於黎巴嫩境內建立的一個軍事陣地附近，從一輛墨卡瓦型戰車（Merkava）上向UNIFIL維和人員開火。」

聲明指出，重機槍子彈落在距離維和人員約5公尺處，迫使他們尋找掩護。

戰車撤回以色列陣地內30分鐘後，維和人員得以「安全離開」。

UNIFIL指出，此舉「嚴重違反聯合國安理會第1701號決議」；該決議為2006年以色列與真主黨的衝突畫下句點，也為去年11月的停火協議奠定基礎。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動跨境攻擊後，黎巴嫩真主黨也對以色列發動攻擊，藉此聲援哈瑪斯，引發這場持續1年多的以黎衝突。

根據協議，以色列必須完全撤出黎巴嫩，但自停火以來，以色列仍在黎巴嫩南部5個被視為具有戰略意義的地點駐軍，並持續對真主黨據點進行空襲。

今天的事件並非UNIFIL首次指控以色列使其維和人員陷入危險之中。

UNIFIL表示：「我們再次呼籲以色列國防軍停止所有具攻擊性的行為，以及停止對維和部隊和其附近地區發動攻擊。」（編譯：劉文瑜）