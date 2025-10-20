以軍空襲哈瑪斯數十次後 宣布恢復執行加薩停火

中國加強限制稀土出口管制，《彭博》引述消息報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。知情人士表示，在本周國際貨幣基金組織(國基會/IMF)年會間隙的討論中，中方代表向全球與會人員表示，中國加強出口管制不會損害正常的貿易往來。官員們表示，中國尋求通過這一措施建立長效機制，此舉是為了回擊美國將出口管制擴大至受制裁企業子公司等挑釁之舉。報道指，中國官員在華盛頓會晤中傳達的訊息與商務部最近的公開聲明基本一致。商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。商務部長王文濤亦將近期中美貿易摩擦升級歸咎於美國在9月馬德里會談後採取的行動。中國財政部副部長廖岷本周在華盛頓與美國、英國、德國等至少7個國家、以及其他組織舉行雙邊會談，而人民銀行行長潘功勝與至少9個國家的官員舉行會晤。官方聲明指就經濟和金融環境交換了意見，但未有詳細說明會晤內容。(BC)

infocast ・ 1 天前