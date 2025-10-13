以軍證實剩餘13名在世以色列人質已移交給紅十字會

（法新社耶路撒冷13日電） 以色列軍方證實，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今天已將第2批共13名仍在世的以色列人質，移交給加薩（Gaza）的紅十字會，完成釋放20名仍在世的人質。

以色列軍方在聲明中表示：「根據紅十字會（Red Cross）所提供的資訊，13名人質已交給他們照顧，且正準備前往加薩走廊的以色列國防軍及以色列安全單位所在地。」