以雙手營造星光：Diamy Dong 與她的 ARTIMELLE 鑽石哲學
三年前，Diamy Dong 走進一家高級珠寶店，想尋找一對鑽石耳環，卻帶著啟示離開。鑽石耳環的設計令人驚艷；但作為日常配戴，價格卻難以接受。她回憶道：「以飾物的角度來看，當時的價格讓她難以認同」2022年的那個瞬間，讓她徹底打開了一扇門 ── 一扇她早已在推開的門。她原先在私募投資工作，卻感到日子枯燥、停滯、缺乏成長。於是，她利用過去用於評估企業價值和潛力的研究方法，開始深入了解實驗室培育鑽石產業，並創立了品牌ARTIMELLE。而品牌的名字，正是融合了希臘女神阿蒂米斯（Artemis）自由精神的氣質，與法語中「她」（elle）的柔韌之美。
在金融界的歲月，讓她逐漸感到停滯與缺乏進步空間。。父母皆是創業家，Diamy 從小被訓練出商業思維，他們曾用「寫商業企劃書換零用錢」的方式培養她的商業敏感度，這讓她自幼便積極進取。初中時，她夢想著開設一家結合咖啡館與花店的複合店；高中時期，她已在北京考察素食餐廳的加盟經營權。當然，最後她終於投身一直鍾情的珠寶領域，一切終於步上正軌。
非採掘，乃創造
ARTIMELLE 品牌哲學迅速成形，Diamy 認為天然鑽石藏於地底，是等待被發現、被挖掘；但這不是她的生活哲學，她總是主動掌握並開創自己的人生，就如實驗室培育鑽石一樣，在受控的熱力與壓力下產生，正如同那些親手打磨自身光芒、拒絕等待被發現的女性一樣。
傳統珠寶商通常先看克拉重量，再決定設計，ARTIMELLE 卻顛覆了這個流程：設計先考慮，鑽石是次要。因為 ARTIMELLE 專注於實驗室培育鑽石，克拉重量從不會影響創意。Diamy 說：「我會先有一個moodboard，會先有一個我想透過設計創造的感覺和情緒。」無論是建築般的線條或是幾何圖案，那些都體現了她想傳遞的設計意念。至此，鑽石的大小或切割才進入討論。每一件作品都經歷了很長時間的樣品階段，也會與內部珠寶設計師不厭其煩地商討、製作多個3D蠟模、佩戴銀版樣品數日，Diamy 也會親自試戴，以確保極致的舒適度與比例。
最終每件的設計成果是為獨立自主的女性而生。早期系列偏向小巧精緻，直到 Diamy 意識到「那並非實驗室培育鑽石綻放光彩的方式」。如今的作品張揚而自信：雕塑般的稜角、大膽的半月形切割、沿著鎖骨流動的柔美曲線——就像一副女性的鎧甲。「珠寶是一種讓個人性格與身份自然流露的方式，」她認為，「當你佩戴珠寶時，不僅是為了漂亮………而是讓設計成為你性格的一部分。」有一位丈夫更證實了這一點。他為妻子選購時，他在Pulse系列前駐足，該系列以前衛的長形幾何切割與銳利刻面為核心，呈現精準而結構分明的輪廓；富有節奏感的線條與璀璨鑲嵌，在剛與柔之間脈動出韌性與自信。「我妻子是位非常獨立的建築師，」他說，他被這些映照著抱負、清晰度，以及深知自身力量的沉靜自信的設計所吸引。在閱讀品牌故事之前，他已從設計中感受到了那種能量。
鑄造「ELLE」社群
在工作室之外，Diamy 建立了一個她稱之為「Elle」圈子的社群：一群背景多元的女性，包括高管、創業家、母親與女兒，她們都在「自己的道路上奮力前行」。
從數據到設計
挑戰依然嚴峻。擁有數百年傳承與雄厚資金的天然鑽石利益集團，持續主張實驗室培育鑽石「不夠真實」。在私募投資界多年、擅長剖析財報與增長曲線的 Diamy，不以情感爭辯；而是以數據服人。在美國，實驗室培育鑽石在不到十年內已佔據過半市場份額。她將這種阻力視為進步的證明。
她迅速澄清，實驗室培育鑽石與天然鑽石並非生死之爭；兩者可以共存。天然鑽石，尤其是大克拉與彩鑽，將始終保有投資價值。實驗室培育鑽石則是表達自我的工具，讓設計得以主導，而非屈從於寶石。「回到我們的品牌哲學：『設計先行，鑽石次之』，這關乎向世界宣告我們是誰，我們代表什麼風格與價值。」她堅定地說。
她最自豪的作品依然是Radiance系列，以超大定製切割的半月亮形鑽石為核心。「圓形是常規、是預期，但半月亮形獨一無二；它們散發出一種積極向上的氛圍。」傳統上，半月亮形只是微小的配石，從非主角。Diamy 將它們打造成1.5克拉的主石。過程成本高且步驟繁瑣，但對於實驗室培育鑽石，「沒有浪費的恐懼。只有無限的可能。」她自豪地說。
開拓未來工藝之路
展望未來，Diamy 計畫擴大品牌版圖。她夢想著開設海外旗艦店：人均奢侈品消費全球最高的南韓，以及美國，都在名單前列。她也瞄準了AI設計工作室：一個基於ARTIMELLE設計語言訓練的定製模型，能與顧客和數字藝術家即時共同創作新作品。她的終極目標更加宏大：將實驗室培育鑽石帶出珠寶盒，進入藝術世界。「我們將與藝術家合作，將數字藝術作品轉化為實體藝術品，這是我的夢想。」
她進軍此新領域的首個嘗試是《Diamy肖像》。作品分數字與實體兩種形式，由數百顆鑽石組成，共同構成一幅Diamy本人的光影自畫像。只需用手機輕觸實體自畫像，數字版本便會在屏幕上活現，瞬間連通兩個世界。這是一個自信的宣言：真正的傑作不是鑽石，而是女人自己；同時也強有力地證明，實驗室培育鑽石能無縫連接數字與實體的藝術世界。
對於那些仍困於消耗心神於工作中的人，她的建議源自親身經歷：「邁出信念的一躍，因為人生苦短。生命在於經歷。去掌握你的人生主導權。」接著，如同前私募投資分析師的習慣，她附加了一句提醒：「確保你已做足研究，閱讀所有報告並與人交流。先擬定計劃，然後你就可以開始行動。」
Diamy Dong 沒有等待被他人發掘和打磨。她建造了機器，設定了壓力，親手栽種出自己的光芒，然後將其鑲嵌於首飾之中，獻給每一位準備好同樣去做的女性。在ARTIMELLE的世界裏，並非鑽石成就女性：而是女性，成就了鑽石。
