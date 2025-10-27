改名仲野藏友情buff的真相！ 仲野太賀32年演技開掛實錄！

國小看山田孝之就喊「我要演戲」，13歲直接跟老爸同框

1993年阿佐谷落地的小傢火仲野太賀，國小迷《WATER BOYS》迷到不行，回家就對爸中野英雄放話：「我也要當演員！」

結果2005年父子倆一起上旅遊節目，2007年爸導的短片他也跑進去客串😝 這哪是起步，根本是開外掛。

13歲《新宿の母物語》直接當男一，棒球片試鏡秒簽約

2006年國中生就扛《新宿の母物語》男主角，隔年《バッテリー》試鏡一過，スターダスト二話不說簽下來。2008年《那須少年記》又演又旁白，導演直接傻眼：「這小子才15歲？！」⚾

2019年改名「仲野太賀」，一句話甜到粉絲融化

演了十幾年，他丟出金句：「演戲最大的寶藏就是『仲間』！」於是把名字升級成「仲野太賀」，粉絲刷到手軟：「這什麼友情buff！」😆

2022年一口氣掃エランドール新人賞、橋田賞，還連演三部主演劇《拾われた男》《初恋の悪魔》《ジャパニーズスタイル》，獎盃直接疊成小山。

2024年電影舞台大河三線並進，2026年直接演秀長

今年跟山田孝之W主《十一人の賊軍》，舞台《峠の我が家》自己扛旗，ドラマ《新宿野戦病院》跟小池榮子對嗆。

重頭戲是2026年NHK大河《豊臣兄弟!》演豐臣秀長，粉絲已經開始囤糧：「太賀秀長我等兩年！」🎊

Podcast拿獎、攝影展開起來，底片相機從不離手

2023年《仲野太賀のPodcast》直接抱回JAPAN PODCAST AWARDS最佳主持人，裡面聊片聊生活，粉絲聽到半夜爬不起來。

攝影是老嗜好，小時候就玩底片，2016年跟川島小鳥聯展，2017年《CUT》雜誌還讓他拍菅田將暉，拍到兩人笑場停不下來📸

日出高校同學全是怪獸，菅田將暉私照到處飛

同班有菅田将暉、染谷将太、剛力彩芽、有村架純，上課突然來段瘋狂ダンス，全班笑到肚子痛。菅田私下叫他「阿太」，兩人拍的沙雕照到現在還在網路上瘋傳😜

神級作品快筆記

《バッテリー》（2007）－13歲開山作

《桐島、部活やめるってよ》（2012）－青春神片

《ゆとりですがなにか》（2016）－山岸藏諾經典

《今日から俺は!!》（2018）－今井噴飯担当

《すばらしき世界》（2021）－役所廣司對手

《十一人の賊軍》（2024）－山田孝之雙人舞

《豊臣兄弟!》（2026大河）－秀長預約

社群天天沸騰

X經理帳10/19名古屋祭り貼文11.6萬views：「太賀揮手我心臟停了！」「大河倒數開始！」

IG攝影貼1K讚起跳：「底片色調太神，手機學不來！」

5ch熱炒：「Podcast聽到想哭，聲音有毒」「大河秀長根本量身訂做」

大咖直接點讚

宮藤官九郎：「山岸這角色全靠太賀撐起來！」（《ゆとりですがなにか》）

是枝裕和：「現場所有奇蹟都因太賀的臨場反應」（《ラストシーン》）

Japhub小編有話說

仲野太賀根本是「阿佐谷演技小怪獸」：從爸的影子一路殺到大河主角，32年把友情、底片、Podcast全玩到極致。

下次在咖啡廳聽到有人聊《豊臣兄弟!》，偷瞄他手機殼～說不定就是那位曾經在日出高校跳舞嚇菅田將暉的瘋狂阿太！