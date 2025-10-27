尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
改名仲野藏友情buff的真相！ 仲野太賀32年演技開掛實錄！
改名仲野藏友情buff的真相！ 仲野太賀32年演技開掛實錄！
國小看山田孝之就喊「我要演戲」，13歲直接跟老爸同框
1993年阿佐谷落地的小傢火仲野太賀，國小迷《WATER BOYS》迷到不行，回家就對爸中野英雄放話：「我也要當演員！」
結果2005年父子倆一起上旅遊節目，2007年爸導的短片他也跑進去客串😝 這哪是起步，根本是開外掛。
13歲《新宿の母物語》直接當男一，棒球片試鏡秒簽約
2006年國中生就扛《新宿の母物語》男主角，隔年《バッテリー》試鏡一過，スターダスト二話不說簽下來。2008年《那須少年記》又演又旁白，導演直接傻眼：「這小子才15歲？！」⚾
2019年改名「仲野太賀」，一句話甜到粉絲融化
演了十幾年，他丟出金句：「演戲最大的寶藏就是『仲間』！」於是把名字升級成「仲野太賀」，粉絲刷到手軟：「這什麼友情buff！」😆
2022年一口氣掃エランドール新人賞、橋田賞，還連演三部主演劇《拾われた男》《初恋の悪魔》《ジャパニーズスタイル》，獎盃直接疊成小山。
2024年電影舞台大河三線並進，2026年直接演秀長
今年跟山田孝之W主《十一人の賊軍》，舞台《峠の我が家》自己扛旗，ドラマ《新宿野戦病院》跟小池榮子對嗆。
重頭戲是2026年NHK大河《豊臣兄弟!》演豐臣秀長，粉絲已經開始囤糧：「太賀秀長我等兩年！」🎊
Podcast拿獎、攝影展開起來，底片相機從不離手
2023年《仲野太賀のPodcast》直接抱回JAPAN PODCAST AWARDS最佳主持人，裡面聊片聊生活，粉絲聽到半夜爬不起來。
攝影是老嗜好，小時候就玩底片，2016年跟川島小鳥聯展，2017年《CUT》雜誌還讓他拍菅田將暉，拍到兩人笑場停不下來📸
日出高校同學全是怪獸，菅田將暉私照到處飛
同班有菅田将暉、染谷将太、剛力彩芽、有村架純，上課突然來段瘋狂ダンス，全班笑到肚子痛。菅田私下叫他「阿太」，兩人拍的沙雕照到現在還在網路上瘋傳😜
神級作品快筆記
《バッテリー》（2007）－13歲開山作
《桐島、部活やめるってよ》（2012）－青春神片
《ゆとりですがなにか》（2016）－山岸藏諾經典
《今日から俺は!!》（2018）－今井噴飯担当
《すばらしき世界》（2021）－役所廣司對手
《十一人の賊軍》（2024）－山田孝之雙人舞
《豊臣兄弟!》（2026大河）－秀長預約
社群天天沸騰
X經理帳10/19名古屋祭り貼文11.6萬views：「太賀揮手我心臟停了！」「大河倒數開始！」
IG攝影貼1K讚起跳：「底片色調太神，手機學不來！」
5ch熱炒：「Podcast聽到想哭，聲音有毒」「大河秀長根本量身訂做」
大咖直接點讚
宮藤官九郎：「山岸這角色全靠太賀撐起來！」（《ゆとりですがなにか》）
是枝裕和：「現場所有奇蹟都因太賀的臨場反應」（《ラストシーン》）
Japhub小編有話說
仲野太賀根本是「阿佐谷演技小怪獸」：從爸的影子一路殺到大河主角，32年把友情、底片、Podcast全玩到極致。
下次在咖啡廳聽到有人聊《豊臣兄弟!》，偷瞄他手機殼～說不定就是那位曾經在日出高校跳舞嚇菅田將暉的瘋狂阿太！
其他人也在看
Hamilton抨擊墨西哥GP中對於他的判罰"有點離譜"
Hamilton抨擊墨西哥GP中對於他的判罰"有點離譜" Lewis Hamilton對於自己在墨西哥GP中被罰加時十秒感到相當困惑，並形容這項判決實在"有點離譜"。在稍早Rodríguez兄弟賽道的比賽來到第六圈時，Verstappen於第1彎向Hamilton發動攻擊，出彎時兩人發生了一些擦碰，隨後兩人並行至第2彎，出彎時前者偏離了賽道，從而跑到了後者的前面。 接著Hamilton馬上在下一個彎試圖反攻，結果他與Verstappen都因為過晚煞車而衝出賽道。七屆世界冠軍本應該按照規定的路線回到場上，但他卻從草地上重返，從而取回了原本的第三席次。僅稍微偏離的Verstappen，重返賽道時遭遇Oliver Bearman與George Russell的夾擊，最後被Haas車手超越而陷入不利地位。隨後比賽幹事針對此事件展開調查，最終給予Hamilton一個相當嚴厲的加時十秒處罰，這讓他錯過了首度為Scuderia Ferrari登上頒獎台的機會。賽後Hamilton暗示自己遭到"針對"，還指出包括Verstappen在內的多名車手，都在首彎的混戰中衝出賽道，卻未受到懲處。他在接受多家媒Racingnet ・ 1 小時前
沙比：比寧咸恢復得比預期好
【Now Sports】比寧咸周日在西班牙國家打吡帶來1傳1射，讓教練沙比阿朗素大讚其狀態回復得比想像快。這場國家打吡，比寧咸（Jude Bellingham）先傳給安巴比打開缺口，其後被巴塞隆拿逼和後，又個人貢獻入球助皇馬再度超前，皇家馬德里最終也以2:1勝出。今夏世冠盃完結後，這名英格蘭國腳便接受了肩部手術，錯過了今季季初比賽，直至上月中才重返比賽陣容，但因為未完全恢復最佳狀態，沒有被英格蘭國家隊徵召回10月的大軍。不過，他最近已連續兩場比賽取得入球。「我們看了這場比賽，還有對祖雲達斯及基達菲的比賽......過去1周，他在這3場比賽都帶來非常精彩的表現。」沙比阿朗素賽後談及比寧咸：「一開始，需要一些時間來適應，但他比我們上個國際賽後預期的情況要好，當時他在這裡，而不是國家隊。比寧咸是一位很重感覺，然後善於和隊友溝通和連接的球員，這就是他為何能踢出一些非常精彩的比賽。」皇馬上季被巴塞「4殺」，如今沙比阿朗素取代了安察洛堤領軍，馬上重返勝軌，他說：「賽前就一直談論這場比賽的重要性，不僅僅是為了3分，而是一場國家打吡。我特別為孩子們感到高興，因為他們需要這種贏得大戰的感覺。」now.com 體育 ・ 6 小時前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 26 分鐘前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 2 小時前
姜濤體諒姜糖有經濟負擔 霸氣承諾請粉絲睇騷
MIRROR成員姜濤日前出席《全民造星Family》記者會時宣布即將會在12月開演唱會，他透露開騷日期是12月18日至21日，一共開四場。較早前有報道指姜濤會打破自己記錄連開八場，他接受訪問表示暫時只知道會開四場，對於加場則以隨緣的心態看待。近日有一名疑為海外留學生的姜糖（姜濤粉絲）昨日於社交網以「沒實力就不要追星」的am730 ・ 16 小時前
劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」
劉俊謙和蔡思韵驚喜公佈於日本輕井澤完成婚禮，獲網民讚美復古婚紗照溫馨自然、「劉太們」（謙的 Fans）雖不捨偶 […] The post 劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」 first appeared on OLO. 這篇文章 劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
皮亞斯喪子後首復工
【Now Sports】英格蘭前國腳皮亞斯，早前其兒子哈利，因為駕駛農業拖拉機，意外出事身亡後，上周六終在悲痛過後復工。現年63歲的皮亞斯（Stuart Pearce）上周六替足球媒體talkSPORT開咪，現場評論賓福特對利物浦的英格蘭超級聯賽，而亦是該英格蘭名宿，早前發生喪子之痛後，首現於公眾場合，並且復工。據其工作拍擋 Reshmin Chowdhury在社交平台《X》貼文中的圖片所見，皮亞斯心情似乎已經平復，但就不再提兒子命喪於意外的事。終年21歲的哈利是皮亞斯的前妻所誕下的幼子，其家族在哈利意外身亡後，發表悼文，希望這位年輕小子，可以得到安息，而皮亞斯在兒子過身後，這麼快回復心情工作，似乎一切悲傷已成過去。now.com 體育 ・ 19 小時前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢
以《未生》、《緊急迫降》等作品展現精湛演技的任時完，近日正式宣佈與SM娛樂簽下合約，時隔多年重返歌手身份，實現「演員與歌手雙棲發展」的約定！推薦閱讀:➤ 《魷魚遊戲3》「333號」任時完曾封「青龍視帝」！36歲韓國童顏男神穿搭解構➤ Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 2 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 15 小時前