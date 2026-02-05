任務難題排除 新一批太空人下週可望前進ISS

（法新社巴黎4日電） 歷經一連串包括神秘醫療撤離、火箭臨時問題及與美國國家航空暨太空總署（NASA）登月任務行程衝突等挫折後，4名太空人最快可望於下週升空，前往國際太空站（International Space Station, ISS）。

訂於2月11日升空的這批太空人，由馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX公司在本週宣布，由於正在調查一項未經說明的問題，將全面暫停獵鷹9號（Falcon 9）火箭的所有飛行任務。

這項臨時的不確定因素，正是SpaceX Crew-12任務最新的變數。這次任務成員包括美國太空人梅爾（Jessica Meir）、哈瑟威（Jack Hathaway）、法國太空人亞德諾（Sophie Adenot）與俄羅斯太空人費德耶夫（Andrey Fedyaev）。

他們將接替Crew-11成員，該團隊1月返回地球，較原訂計畫提前一個月，成為太空站歷史上首度進行醫療撤離的任務。

NASA並未透露使任務縮短的健康問題細節。