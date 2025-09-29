任天堂「召喚戰鬥」專利風波延燒！知識產權專家：「光存在就是對其他遊戲的威脅！」

自從去年任天堂起訴《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 侵權之後，這場法律戰雙方已經打一年多了。在這段期間，任天堂也申請過一些新專利，打算增加自己在法庭中的勝算。不過，其中一個有關於「召喚戰鬥」的新專利申請卻引起法律界與遊戲界質疑並引起擔憂，擔心在通過了之後將引響遊戲業界數百款遊戲，也認為這項新專利是「對遊戲界威脅最深的新專利」。

綜合外媒報導，這個月中美國專利局通過的 12,403,397 號專利由任天堂所提出，其中描述的是遊戲中非常常見的「召喚戰鬥」場景：「使用者在遊戲主機、PC 或者任何計算設備上；遊戲儲存在硬碟或者類似儲存媒體中時，玩家角色能在虛擬空間中活動，假如碰到敵人就能召喚子角色，透過玩家輸入或者自動的方式跟敵人進行戰鬥，沒有敵人時子角色還是能在遇到敵人時移動、戰鬥。」

以上的描述讓在遊戲專利領域經驗豐富的知識產權專家 Florian Mueller 質疑，這個專利本身就與無數遊戲發生衝突了，怎麼還會通過審核。Florian Mueller 就懷疑，「是不是審查員沒有看過任何一款遊戲就批准？」，他並指出，雖然有的專利律師就認為，這個專利在法庭上其實很容易被無效化，「但其實沒那麼簡單就無效化。」

Florian Mueller 解釋，依據美國電玩專利律師 Kirk Sigmon 的見解，雖然這個專利如果碰到爭議時可能會被「本領域技術人員」無效，但在有陪審團的實際法庭上卻未必這麼簡單：「如果需要在美國法院中裁定，多數情況就會交由陪審團判斷，而美國陪審團極少認定政府機構犯了錯。」，Florian Mueller 就分享，實務經驗上是陪審團會想辦法將美國專利商標局描繪的無所不能、審查也很嚴謹，因此要主張這個專利無效並不簡單。

並且，Florian Mueller 也指出，最大的問題是這可能影響到數百款遊戲，這條專利本身存在就是對遊戲界的威脅，自然就會讓其他遊戲蒙受風險。

