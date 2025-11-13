黑色星期五優惠大合集！
任天堂推新網站，供玩家查詢Switch遊戲在Switch 2的相容性！
任天堂在今年 6 月正式推出了最新主機 Nintendo Switch 2，雖然大多數遊戲任天堂確認經過測試，並且只有小部分的遊戲不支援，但偶爾還是會有一些玩家遇到問題。為了玩家能更順利的體驗從 Switch 一代轉移到 Switch 2，任天堂最近正式推出了一個名為「Switch Software Compatibility」（Switch 軟體相容性）的官方查詢網站。
這個網站的主要是為了解決玩家現有 Switch 遊戲，是否能在新主機 Switch 2 上正常遊玩的疑慮。玩家只需在網站的搜尋欄中輸入遊戲名稱，就能即時查詢該款遊戲在 Switch 2 上的支援情況，大幅簡化了資訊確認的流程。
雖然絕大多數的 Switch 遊戲都能在 Switch 2 上順利執行，但部分遊戲還是會因為硬體或軟體限制而存在特定問題。例如，曾經推出的《Nintendo Labo》系列，雖然遊戲本體可在新主機上執行，但其紙板模型周邊配件卻因尺寸不合而無法搭配使用。不過目前只有《Nintendo Labo Toy-Con 04 VR》因為主機放不進去而被標記為無法使用，其他《Nintendo Labo》系列或《健身環大冒險》雖然標記相容，卻因為 Joy-Con 和配件的連接方式，以及缺少紅外線攝影機，導致無法正常遊玩。
其他人也在看
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 4 小時前
日出康城單位拆主力牆業主否認兩罪 辯方稱控方無法證明裝修申請表製造過程
將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，部分主力牆涉被拆除，以打通房間空間。屋宇署向業主、工程項目設計總監及承建商，發出共 6 張傳票。業主否認 2 罪，案件周四（13 日）在觀塘裁判法院進入第二日審訊，控方舉證完畢，官裁定表證成立。被告不作供，不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。法庭線 ・ 4 小時前
太陽風暴再襲 低緯度有機會看到極光
（法新社華盛頓12日電） 受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。然而，強烈的太陽風暴帶來的不只是令人驚豔的光芒，還會擾亂通訊系統，導致衛星故障與電網過載。法新社 ・ 6 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 6 小時前
羅福莉離開DeepSeek加盟小米
被譽為「AI天才少女」、有份參與研發內地人工智能（AI）大模型DeepSeek-V2的羅福莉，今年初離開DeepSeek後，據報獲小米（1810.HK）董事長雷軍高薪挖角，惟其動向一直成謎，如今終真相大白；內地傳媒報道，羅福莉最新在社交平台發文，證實已加盟小米，成為小米Xiaomi MiMo大模型團隊的一份子。信報財經新聞 ・ 17 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 3 小時前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
燒味三拼飯變「賀蘭特餐」？
【Now Sports】賀蘭上周中在歐聯賽後去了當地一間唐人街中菜餐廳吃燒味，如今該餐廳將當日曼城射手的點餐，改名為「賀蘭特餐」。這間名叫「喜相逢」的中菜餐廳，上周三迎來賀蘭（Erling Haaland）這個大名鼎鼎的食客，而且這名前鋒還在用餐後於個人社交平台分享了食物相片，就是燒味三拼飯，分別是燒鴨、叉燒和燒肉。喜相逢餐廳老闆同樣在網上分享了與賀蘭的合照，並宣告將這個燒味三拼飯命名為「賀蘭特餐」，但強調這個碟頭飯本已在菜單上有40年，是他們的招牌，只是在這名曼城前鋒光顧後，決定以他為名招客。同時，老闆也宣稱他自己是曼城的忠實粉絲，並寫道：「看到賀蘭來點燒味三拼，真是太驚喜了！他走入餐廳時，我簡直不敢相信自己的眼睛，哈哈。謝謝你的光臨。」賀蘭今季腳風奇順，球會連國家隊出賽18場，射入28球之多，在這個國際賽周，他已返回挪威國家隊報到，周四的世界盃外圍賽會在主場對愛沙尼亞，爭取替球隊提早取得I組的首名出線資格。now.com 體育 ・ 8 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 15 小時前