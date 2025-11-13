任天堂提油救火？Switch 2「鑰匙卡」教學影片引爆玩家怒火！

任天堂日前正式宣佈，寶可夢版動森《Pokemon Pokopia》將在 2026 年 3 月 5 日發售，但其中實體版確定接採用「鑰匙卡」（Game-Key Card）一事，卻引起許多反彈。沒想到在同一天，任天堂官方上傳了一支關於「鑰匙卡」的官方教學影片，順便向玩家解釋這種新型遊戲媒介的使用方式。然而，這好意卻徹底點燃了玩家社群的怒火，影片湧入大量負評與嘲諷。

因為使用方式，讓不少人認為就是數位版。（圖源：Nintendo）

影片留言區幾乎一面倒地充滿了玩家的憤怒與不解，第三方插件下，光是美國 YouTube 頻道就有超過 2.4 萬的倒讚。許多玩家表示，他們之所以選擇購買實體遊戲，就是為了一張內部有完整遊戲內容的卡帶，而不是一個只有外殼、內容需要從網路下載的「空盒子」。玩家們指出，這種「鑰匙卡」的設計，不只失去了實體收藏的價值，還結合了數位版需要下載安裝的缺點，被戲稱為：「多了一道手續的數位版」，是集兩種版本缺點於一身的最糟設計。

從大量的留言可以看出，玩家並非不理解「鑰匙卡」的概念，而是從根本上就反對這種產品。許多網友諷刺的表達不滿：「如何使用遊戲鑰匙卡？步驟一：不要用」、「感謝任天堂花時間教我哪些遊戲不該買」、「你解釋也沒用，沒人喜歡這東西」、「謝謝你，現在我知道如何避開這東西了」

