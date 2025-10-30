任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化

《腦部鍛鍊》（脳トレ）系列，是由任天堂和日本神經科學家、教授川島隆太合作的一款特殊遊戲，最早在 2005 年於 NDS 上推出，後來也有在 Switch 上推出最新作。而近日，另一項最新的科學研究指出，過去風靡一時的任天堂《腦鍛鍊》系列遊戲，對於延緩大腦老化的效果可能遠超我們的想像。

是真的有用！（圖源：大人的Nintendo Switch腦部鍛鍊）

研究結果指出，每天只需花費半小時遊玩這類速度型的腦力訓練遊戲，就有可能延緩大腦約 10 年的功能衰退。這項研究針對 92 位平均年齡 72 歲的成年人進行測試，讓他們每天花 30 分鐘進行快速思考和反應的腦力相關遊戲。最終研究發現，參與者的乙醯膽鹼濃度平均增加了 2.3%，這種化學物質對於記憶力和注意力有著密切關聯。研究更觀察到，大腦中與注意力和學習相關的區域，乙醯膽鹼的結合有明顯提升。

廣告 廣告

《腦鍛鍊》系列從 2005 年在 NDS 掌機上推出後，就曾因為把認知科學轉化為每日挑戰的趣味玩法而在日本爆紅過，吸引許多上了年紀的中高齡玩家，後來川島隆太也特別進行實驗，寫出一篇研究論文證明這系列遊戲是真的有用。玩家通過快速數學計算、記憶力回想和反應時間練習來活化心智。如今，這項新研究為這類遊戲的益處提供了更多的科學實證，證明它們確實有助於支持年長者的大腦健康，雖然並非直接逆轉老化的靈丹妙藥，卻能讓大腦保持活躍，是減緩自然衰退的有效方法。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk