任天堂股價近5個月跌三成！Switch 2上市仍難挽市場信心？

根據日本遊戲媒體 Game*Spark 報導，任天堂股價近五個月來累計跌幅超過三成，在 1 月 13 日收盤時，任天堂股價下滑至 9,950 日圓，是自 2025 年 4 月以來首次跌破 1 萬日圓關卡。市場普遍認為，這波下跌並非單一事件所致，而是硬體前景、獲利結構與整體不確定性長期累積下的結果。

任天堂在去年中推出最新主機 Switch 2 (Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

雖然任天堂已於 2025 年 6 月正式推出新一代主機 Nintendo Switch 2，硬體銷量表現穩定成長，但股價卻未能同步反映。報導指出「下跌超過 30%」並非以年初或財報前後為基準，而是從股價走勢圖來看，歷經數月緩步下修後的合理區間判斷，實際數字會隨計算起點略有差異，但長期趨勢明確偏弱，也讓投資人轉趨保守。

展望 2026 年，任天堂已公布多款新作規劃，包括《瑪利歐網球 狂熱》、《聖火降魔錄 萬縷千絲》、《耀西與不可思議的圖鑑》、《節奏天國 奇蹟之星》等，同時也預計推出《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《集合啦！動物森友會》等人氣作品的 Switch 2 版本。不過，市場仍認為目前名單中缺乏能明顯拉動硬體銷量的「超級大作」，而像《斯普拉遁》系列衍生新作《斯普拉遁 塗擊隊》是否於 2026 年推出仍未確定，使得整體前景被形容為「尚待觀察」。部分投資人預期，真正的關鍵方向可能要等到每年 2 至 3 月舉辦的任天堂直面會才能更清楚。

瑪利歐新作預計 2 月上市（圖源：Nintendo）

另一方面，市場也關注 Switch 2 的獲利結構問題。即便銷售預期上修，但硬體本身成本偏高，主機在整體營收中的利潤率本就有限，導致營業利益成長速度可能跟不上銷售額，這點被視為難以避免的結構性問題。再加上近來 AI 需求暴增推升記憶體價格，目前 PC 市場已出現明顯漲價趨勢，遊戲主機產業同樣高度警戒，未來數年恐將持續壓縮硬體利潤空間。

此外，上一世代 Switch 曾在疫情期間受惠於居家娛樂需求爆發，為任天堂帶來超乎預期的成長表現，也讓部分投資人對後續世代產生落差心理。