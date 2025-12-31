新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
任天堂3DS二手價暴漲！這個停產掌機為何越賣越貴？
近期海外玩家與收藏圈注意到，任天堂旗下 3DS 系列掌機的二手價格出現明顯上漲，部分機型已不再是過去印象中的低價回收主機。以 New 3DS XL 為例，目前在 eBay、Mercari 等二手平台上的成交價，普遍落在 200 至 350 美元之間，雖然仍與新世代主機存在價差，但相較其停產多年的定位，價格已明顯拉近 Switch 2 建議售價 450 美元的水準，引發不少玩家討論，直呼「身價漲得太快」。
市場分析指出，這波漲價潮與 3DS eShop 已全面關閉有高度關聯。隨著官方數位商店停止服務，玩家已無法購買或重新下載 3DS 的數位遊戲，讓實體遊戲與主機本身的稀缺性同步提升，加上 3DS 早在 2020 年左右便已停產，供給面持續縮水，進一步推升二手市場熱度。
另一方面，3DS 系列主打的「裸眼 3D」功能在後續世代主機中並未延續，也成為收藏族群願意高價入手的關鍵因素之一。不少懷舊玩家與收藏家認為，3DS 具備「世代斷層」的獨特性，使其不只是過氣掌機，而是具備長期收藏價值的硬體。
從市場結構來看，價格表現呈現明顯分化。限量版、特殊配色或全新未拆封的 3DS 主機，仍被看好有持續上漲空間；一般二手、保存狀況良好的機器，價格相對穩定；但若是翻新機、零件更換過或有明顯使用痕跡的機型，實際成交價仍有落差，並非所有 3DS 都具備高溢價空間。
整體而言，3DS 二手價格短期內仍難以回落，是否會繼續走高，仍取決於玩家需求與收藏市場熱度。對一般玩家來說，若只是單純想回味遊戲，現在入手成本已明顯提高；但對收藏族群而言，這波漲勢反而進一步鞏固 3DS 在任天堂掌機歷史中的特殊地位。
