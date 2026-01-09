「任天堂Game Cube Nintendo Classics」新增「聖火降魔錄 蒼炎之軌跡」！首度登場於本系列的艾克為戲劇性故事增添精彩

任天堂於2026年1月9日(五)在「任天堂Game Cube Nintendo Classics」中新增了「聖火降魔錄 蒼炎之軌跡」。

「任天堂Game Cube Nintendo Classics」僅能透過加入「Nintendo Switch Online + 追加包」於Nintendo Switch 2遊玩。

「聖火降魔錄 蒼炎之軌跡」是2005年發售的任天堂Game Cube平台角色扮演模擬遊戲。

在延續「戰鬥中陣亡的單位不會復活」的戰鬥系統的同時，新增了3D地圖與全語音動畫。

故事舞台是共存著以武器與智慧作戰的種族「貝歐克」，以及將自身肉體化為化身作戰的種族「拉古茲」的特流士大陸。

個性鮮明的登場人物們將展開戲劇性的故事。

艾克

本作主角是作為真傳「天空」的使用者，在「任天堂明星大亂鬥 」系列中同樣廣為人知的艾克。

在本作，將描繪身為貝歐克族一員投身戰亂、逐步習得真傳的身影。

樂曲現已在「Nintendo Music」上線！

音樂串流應用程式「Nintendo Music」將於2026年1月9日(五)起，開始提供「聖火降魔錄 蒼炎之軌跡」的樂曲串流服務。

「Nintendo Music」可透過加入「Nintendo Switch Online」會員使用。

「Nintendo Switch Online + 追加包」訂閱價格為12個月4,900日圓(含稅)。

「任天堂Game Cube Nintendo Classics」只能在Nintendo Switch 2上遊玩。

詳細資訊請參閱Nintendo主題。