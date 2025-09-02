任建峰被釘牌｜律師會：裁斷僅基於專業操守 無關涉嫌刑事罪行或政治觀點｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】現時被港府列為「潛逃者」的前「法政匯思」召集人任建峰，因被指在 2023 年 5 月請求美國政府對參與國安案件的法官或檢控官實施制裁，行為「與律師身份不符」，今年 7 月被律師紀律審裁組裁定從律師登記冊上除名，即俗稱「釘牌」，以及被命令繳交與審裁相關的事務費用 81.66 萬元。香港律師會昨日（1 日）發表聲明指，「律師紀律審裁組」的裁斷「僅基於任先生的專業操守，而非基於任何涉嫌刑事罪行或政治觀點」，並重申律師作為法院人員，「必須維護專業誠信和法治精神」。

就任建峰行為接獲 228 宗投訴 包括律政司

聲明指，律師會作為香港律師的自我監管機構，負責維持法律業界的最高專業標準，以及公眾對法律專業的信心，「律師會獨立運作，不涉及政治，依法忠實履行其監管職責。」律師會說，任建峰在 2023 年 5 月作出「請求制裁」行為時，仍然為香港《法律執業者條例》下所指的律師及法院人員，而律師會就其行為共接到 228 宗投訴，其中一宗投訴來自律政司司長。

律師會說，投訴事宜其後轉交至律師紀律審裁組，而審裁組運作獨立於律師會，成員由終審法院首席法官委任。審裁組其後裁定，任建峰的行為與律師身份不符，表面證據成立，其後並將聆訊通知和相關法律文件寄送到任建峰，而任及其法律代表均未出席今年 7 月 16 日的聆訊。7 月 22 日，審裁組認為任先生的失當行為「屬嚴重和重大」，因此作出「釘牌」和繳交事務費的命令。由於任建峰未有在上訴期限內提出上訴，香港 高等法院司法常務官於上訴期限屆滿後，於 2025 年 8 月 22 日在憲報刊登，將任建峰從律師登記冊上除名的命令。

稱紀律處分程序為「保護公眾、維護行業聲譽」

律師會並說，紀律處分程序目的是保護公眾、維護行業的聲譽，以及保持公眾對司法制度的信心；而在「一國兩制」下，香港仍是實行普通法的司法管轄區，而普通法制度特點在於依賴司法先例和案例，「本案所適用的紀律標準，跟主要普通法司法管轄區確立的標準一致，確保香港法律專業繼續以誠信運作並符合國際規範。」

任建峰在《憲報》於上月 22 日刊登他被「釘牌」消息後同日發表聲明，指他 2023 年 5 月「請求制裁」時，是以沉重心情發表該次呼籲，絕非輕率，他已經並正在為該次發言付出代價，包括遭港府懸紅通緝，但他仍然對此「無怨無悔」，又指他在澳洲享用自由同時，無法無視香港的狀況，「雖然我已不再屬於香港法律界，但香港法律界將永遠是我生命的一部分。」

