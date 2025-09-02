從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
任建峰被釘牌｜律師會：裁斷僅基於專業操守 無關涉嫌刑事罪行或政治觀點｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】現時被港府列為「潛逃者」的前「法政匯思」召集人任建峰，因被指在 2023 年 5 月請求美國政府對參與國安案件的法官或檢控官實施制裁，行為「與律師身份不符」，今年 7 月被律師紀律審裁組裁定從律師登記冊上除名，即俗稱「釘牌」，以及被命令繳交與審裁相關的事務費用 81.66 萬元。香港律師會昨日（1 日）發表聲明指，「律師紀律審裁組」的裁斷「僅基於任先生的專業操守，而非基於任何涉嫌刑事罪行或政治觀點」，並重申律師作為法院人員，「必須維護專業誠信和法治精神」。
就任建峰行為接獲 228 宗投訴 包括律政司
聲明指，律師會作為香港律師的自我監管機構，負責維持法律業界的最高專業標準，以及公眾對法律專業的信心，「律師會獨立運作，不涉及政治，依法忠實履行其監管職責。」律師會說，任建峰在 2023 年 5 月作出「請求制裁」行為時，仍然為香港《法律執業者條例》下所指的律師及法院人員，而律師會就其行為共接到 228 宗投訴，其中一宗投訴來自律政司司長。
律師會說，投訴事宜其後轉交至律師紀律審裁組，而審裁組運作獨立於律師會，成員由終審法院首席法官委任。審裁組其後裁定，任建峰的行為與律師身份不符，表面證據成立，其後並將聆訊通知和相關法律文件寄送到任建峰，而任及其法律代表均未出席今年 7 月 16 日的聆訊。7 月 22 日，審裁組認為任先生的失當行為「屬嚴重和重大」，因此作出「釘牌」和繳交事務費的命令。由於任建峰未有在上訴期限內提出上訴，香港 高等法院司法常務官於上訴期限屆滿後，於 2025 年 8 月 22 日在憲報刊登，將任建峰從律師登記冊上除名的命令。
稱紀律處分程序為「保護公眾、維護行業聲譽」
律師會並說，紀律處分程序目的是保護公眾、維護行業的聲譽，以及保持公眾對司法制度的信心；而在「一國兩制」下，香港仍是實行普通法的司法管轄區，而普通法制度特點在於依賴司法先例和案例，「本案所適用的紀律標準，跟主要普通法司法管轄區確立的標準一致，確保香港法律專業繼續以誠信運作並符合國際規範。」
任建峰在《憲報》於上月 22 日刊登他被「釘牌」消息後同日發表聲明，指他 2023 年 5 月「請求制裁」時，是以沉重心情發表該次呼籲，絕非輕率，他已經並正在為該次發言付出代價，包括遭港府懸紅通緝，但他仍然對此「無怨無悔」，又指他在澳洲享用自由同時，無法無視香港的狀況，「雖然我已不再屬於香港法律界，但香港法律界將永遠是我生命的一部分。」
【相關報道】
其他人也在看
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 21 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 19 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 15 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 4 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 2 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 23 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 20 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星
飲食業寒風持續，連米芝蓮名店都要結業收場！位於尖沙咀海港城的東京銀座壽司名店「鮨とかみ Sushi Tokami」，以正宗江戶前壽司為主打，堅持選用日本各地時令食材入饌，曾連續兩年奪得香港米芝蓮一星榮譽，近日有網民於「香港 Omakase おまかせ 關注組」 發文指餐廳將於月底結業，記者致電查詢亦獲回覆即將停業，最後營業日為8月31日。Yahoo Food ・ 5 小時前
Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感
過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
美零售商警告：關稅的影響遠未結束 情況會變得更糟
從食品巨頭到五金連鎖店，各大公司紛紛警告稱，關稅已開始影響商店貨架，美國消費者正面臨新一輪價格壓力。鉅亨網 ・ 17 小時前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。鉅亨網 ・ 1 天前