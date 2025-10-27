任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢

【Now Sports】英格蘭前國腳皮亞斯，早前其兒子哈利，因為駕駛農業拖拉機，意外出事身亡後，上周六終在悲痛過後復工。現年63歲的皮亞斯（Stuart Pearce）上周六替足球媒體talkSPORT開咪，現場評論賓福特對利物浦的英格蘭超級聯賽，而亦是該英格蘭名宿，早前發生喪子之痛後，首現於公眾場合，並且復工。據其工作拍擋 Reshmin Chowdhury在社交平台《X》貼文中的圖片所見，皮亞斯心情似乎已經平復，但就不再提兒子命喪於意外的事。終年21歲的哈利是皮亞斯的前妻所誕下的幼子，其家族在哈利意外身亡後，發表悼文，希望這位年輕小子，可以得到安息，而皮亞斯在兒子過身後，這麼快回復心情工作，似乎一切悲傷已成過去。

now.com 體育 ・ 17 小時前