任時完歌手、演員雙線重啟！簽進SM、THEBLACKLABEL，金髮VS深髮掀粉絲暴動
偶像男團ZE:A（帝國之子）出身的任時完，憑藉《未生》、《Run On》、《魷魚遊戲》等作品站穩演員之路。今年他加入SM娛樂、成為安七炫創立的音樂品牌SMArt的首位藝人，演員合約則是和THEBLACKLABEL簽定。近日兩間公司分別公開全新宣傳照，風格截然不同，引發熱議。
任時完2009年以ZE:A出道，之後陸續參與戲劇演出獲得好評，在團體解散之後，活躍於大小螢幕。今年10月，他和SM娛樂合作、成為安七炫創立的音樂品牌SMArt的首位藝人，宣告正式回歸歌壇，而且一出手就是出道15年來首張SOLO專輯，《The Reason》將會收錄5首歌曲。
緊接著在11月，任時完的演員身分也迎來新篇章。他與THEBLACKLABEL簽約，成為與朴寶劍、太陽、Rosé同門的藝人。歌手與演員分屬兩間風格迥異的公司，讓粉絲非常期待。
車銀優「學霸親弟」帥翻！登上AI峰會演講，復旦高材生、專業背景全曝光
近期，兩家公司也先後釋出全新宣傳照，最有趣的莫過於「一人兩面」的強烈反差感。歌手版本的他，一頭金髮、穿著居家感十足的服裝，氛圍輕盈、眼神明亮，帶點男孩氣息，像是把舞台的燈光搬進日常；而演員照中的他，則以深咖啡髮色搭配深色系造型，五官線條更顯立體，氣質沉穩內斂。
兩種風格截然不同的照片曝光後，在韓國論壇上引發討論，網友們留言表示，「SM版本有RIIZE元彬的感覺」、「金髮真的太好看」、「金髮是偶像、深咖是演員」等。
