任晴佳穿上自家設計晚裝參與婚禮 盡顯模特兒身材獲讚：西西里的美麗傳說

影帝任達華與超模太太琦琦、愛女任晴佳一同遠赴意大利的西西里島，舉家參加友人的婚禮，現時長得亭亭玉立的任晴佳換上由自己設計的華麗晚裝，不論是她或身上的裙子都十分美麗。

任晴佳近日於IG跟大家分享晚裝造型，以一襲紅色入膊造型示人的她盡顯高佻身型，美艷無比。她又分享另一款出自其手筆的藍色露背造型，性感不失高雅！不少網民大讚：「任晴佳太美了❤️🙌 」、「The most gorgeous 😍😍🔥❤️」、「西西里的美麗傳說！💙💙💙 」、「MODEL AND DESIGNER」、「女神 Ella」。

