21歲任晴佳「最美星二代」180cm模特兒身型超會穿！與父母任達華琦琦遠赴意大利的兩套飲宴晚裝，一套更是由她自己設計
「最美星二代」競爭持續，任達華及琦琦之女任晴佳 180cm 模特兒身型獲盛讚！任晴佳最近與父母一同遠赴意大利參加婚宴，期間穿上兩套服裝，穿出 180cm 好身材之外，其中一套更由她親自設計，盡顯新世代的時尚才華！
任晴佳於社交媒體上發佈參加婚宴的照片，其中一張穿上超模媽媽琦琦的 Alexander McQueen 火紅入膊晚宴裙，完美展現任晴佳的 180cm 身高及身材曲線，十分配襯她的小麥健康膚色，不需百萬珠寶已能穿上「星二代」的華麗風格，整個人也在閃閃發亮！
另一款造型驚喜地由任晴佳自行設計，大露背、水鑽搭帶及拖尾設計性感又華麗，背部挖空剪裁突顯高佻身型。網民紛紛盛讚「西西里的美麗傳說」、「強大的基因」、「太辣了」，絕對沒有被「香港初代名模」媽媽琦琦比下去，只能說基因實在太強大了！
「最美星二代」最強競爭者 現於哥倫比亞大學升學
任晴佳早年於英國倫敦政治經濟學院留學，最近轉至曼哈頓的哥倫比亞大學升學。現時兼為專業模特兒，最近登上時裝雜誌封面並擔任郭培時裝展模特兒，就是美貌、好個性與智慧並重的「星二代」！
