任賢齊墨爾本搵周杰倫同行 周街獲嗌「我愛你」

【on.cc東網專訊】歌手任賢齊（小齊）近日忙於世界各地巡迴演唱，前晚則於澳洲墨爾本站台，吸引大批粉絲到場支持。開騷前當地連日下着滂沱大雨，搞到小齊拍片也不禁對着鏡頭笑說﹕「我還以為自己去了威尼斯﹗」又調侃「連老天都想湊熱鬧」，幸而觀眾熱情未減，令小齊相當感動。

而今次墨爾本之行，小齊更邀來周杰倫及柯有倫見面，於異地茶敍，感覺分外親切。事後他於社交平台上載3人合照，且留言﹕「風雨作序，朋友登場⋯⋯三個時代，一桌下午茶」，而周杰倫則尊稱「小齊哥」，且祝福其演唱會圓滿成功，盡量兄弟情。小齊亦爭取機會四出遊歷兼探店打卡，所到之處皆受歡迎，且不時有途人高呼﹕「任賢齊，我愛你﹗」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】