任達華獲10歲小粉絲叫哥哥 收1987年舊照引回憶
【on.cc東網專訊】影帝任達華主演的溫情電影《紅豆》近日於內地推出，日前他以男主角身分拆返深圳宣傳，一日之內幾乎跑遍所大型戲院與粉絲見面，及接受媒體訪問，相當落力。任達華繼續展示其親民及貼地性格，不時與在場粉絲互動，且任影唔嬲，又一一與粉絲合照及幫大家簽名留念，相關視頻事後於網絡瘋傳，不少網民提起偶遇任達華都表現興奮及讚口不絶。
任達華於其中一站與一位年約10歲的小男粉絲聊天，小朋友口才了得之餘，更賣口乖不停向他說﹕「哥哥真係好靚仔﹗」氹到任達華笑逐顏開，即時將準備好送給在場觀眾的禮物遞給他作「奬勵」。原來此行任達華收獲甚豐﹕「有位影迷畀番張舊相我，係1987年我拍緊劇集《書劍恩仇錄》時，遇上米高積遜訪港，我哋成大班人嘅合照。最記得當時佢對中國服飾好有興趣，仲伸手摸我身上穿着嘅龍袍戲服，依家見番張相真係乜回憶都番晒嚟，覺得好似紅豆沙一樣，帶畀我平淡而甜美嘅回憶。」
