任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
任達華一家人最近飛去義大利參加朋友婚禮，難得分享全家合照，結果大家目光立刻被20歲女兒任晴佳吸走。
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。
任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣場很穩，拍照不靠擺拍也能自然散發精緻冷白感。目前還在倫敦政治經濟學院念書的她，會利用平常課業閒暇之餘接拍攝工作，之前和媽媽一起登上時尚雜誌，兩人眉眼相似、氣場同步，那種親密又優雅的「母女影子感」真的很迷人！封面一出就被說是：「DNA範本」「這對母女美到像藝術品」。
除了禮服造型，全黑city walk、白背心海邊look、襯衫＋牛仔褲去看球賽…她的日常穿搭也很值得收藏，乾淨、簡單、卻氛圍感十足，完全是那種「不喊話也會被路人記住」的類型。
看完這波婚禮照，真的只能說：有些人的氣質是天生，也有些光，是慢慢長出來的。任晴佳就是那種「被爸媽寵愛長大、卻還是自己閃閃發光」的女生，20歲就這麼穩，相信接下來在時尚圈看到她的機率只會越來越高！新一代的星二代女神，真的要開始起飛了。
