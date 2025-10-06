中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇
和牛燒肉一郎推出和牛燒肉放題套餐優惠，可以任食兩小時，再有超過6款黑毛和牛選擇！即看內文：
中秋節快到，為各位「食肉獸」送上佐敦、荃灣都有分店的和牛燒肉一郎優惠，和牛燒肉放題套餐買二送二！折後人均最平$299即可任食兩小時，當中有黑毛和牛、肉類、海鮮、小食等選擇，絕對可以食得滿足！套餐搭配酒精飲品，任飲任食，食肉獸可以食到夠本！和牛燒肉一郎向來評價不錯，大家想趁抵價試試就快去Klook預訂喇！
和牛燒肉一郎和牛燒肉放題套餐買二送二！
和牛燒肉一郎於佐敦、荃灣都有分店，約朋友去食都非常方便！近日餐廳推出和牛燒肉放題「肉罷不能」套餐買二送二優惠，套餐折後人均只需$399，Yahoo購物專員認為超級抵食！「肉罷不能」套餐可以食到日本黑毛和牛5款，以及超過20款來自澳洲和美國的特選牛肉；另外還有牛肉刺身、生牛肉壽司，及其他多款豚肉、雞肉，單計肉類選擇已經非常多！除了肉類外，亦有海鮮、野菜、小食、天婦羅等選擇，而且再包任飲梅酒、清酒及啤酒，兩小時絕對可以大滿足！另外，想情侶二人去食燒肉放題，也有第二位半價選擇，是和牛燒肉放題「肉火狂熱級」套餐。任食新鮮的黑毛和牛牛肋條及里脊肉，牛肉佈滿優美的油花，在搭配任飲的，簡直是視覺與味覺的雙重滿足！
【買二送二】180分鐘任食黑毛和牛｜任飲清酒、生啤、威士忌梳打
優惠價：$1,196起/4位（
原價：$2,392起/4位）
【第二位半價優惠】120分鐘｜黑毛和牛
優惠價：$796起/2位（
原價：$1,030起/2位）
和牛燒肉一郎
地址：
佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓(地圖)
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場6樓621-630號A舖(地圖)
