任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇

在烏干達路途崎嶇的山區裡，護理師南波佐（Agnes Nambozo）背著醫療用品，翻山越嶺、懸掛在山壁上的木梯，前往烏干達最偏遠山區，為病患提供醫療服務、施打疫苗，義行獲得微軟創辦人比爾蓋茲讚許。她長年駐守在東部的布蘭布利區（Bulambuli District），目標明確，就是要讓山區兒童都能接種疫苗，成為不可或缺的「生命線」。 南波佐表示，許多住在山區的人們不願意、甚至沒有能力下山治療，或者接種疫苗；而她的工作還為孕婦提供健康評估、將藥物送到HIV與結核病患家中。 病患們對她的付出非常感激，表示交通狀況很糟，有些人根本去不了醫院，南波佐的到來對社區助益良多。不過，雖然政府會提供交通津貼，但往往不足以支應實際開銷，加上天氣惡劣，讓她的工作更具挑戰。然而，她仍持續進修，攻讀相關學位，決心繼續守護偏鄉居民。

Yahoo 國際通 ・ 1 天前