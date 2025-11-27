大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
3小時無限任飲放題！Mato Coffee Wine及La Paloma推西班牙斗羅河岸葡萄酒
西班牙中部的斗羅河岸（Ribera del Duero，簡稱RDD）以嚴峻氣候與高海拔葡萄園聞名，被譽為世界頂級紅酒產區之一，即睇內文：
西班牙中部的斗羅河岸（Ribera del Duero，簡稱RDD）以嚴峻氣候與高海拔葡萄園聞名，被譽為世界頂級紅酒產區之一。當地釀酒師以傳統手法與現代技藝融合，釀出結構飽滿、層次豐富的佳釀，備受國際酒評家推崇。為慶祝節日來臨，「斗羅河岸法定產區監管委員會」（Ribera del Duero Designation of Origin）特別聯同兩間香港餐廳 Mato Coffee Wine 與 La Paloma，推出期間限定主題活動，包括於Mato Coffee Wine的「3小時無限暢飲」放題優惠，以及於La Paloma以優惠價飲斗羅河岸佳釀搭配經典西班牙菜式。
丹魄紅酒為靈魂 風格多樣滿足不同味蕾
Ribera del Duero 的紅酒以丹魄（Tempranillo） 為主角，佔產區葡萄種植面積逾七成。這種原生品種果皮厚實、酸度平衡、香氣濃郁，是釀製陳年紅酒的理想選擇。當地釀酒師結合極端氣候、貧瘠土壤及高原日夜溫差的天然條件，讓葡萄緩慢成熟，釀出的酒色澤深邃、口感圓潤，帶有黑莓、可可與香草氣息。除紅酒外，產區亦出產以 Albillo Mayor 釀造的白酒，酒體輕盈清爽、果香明亮；粉紅酒（Rosado）則以其誘人色澤及草莓、野莓香氣見稱。這些多樣風格的酒款，在節日聚會、饋贈親友或與佳餚搭配時都能展現獨特魅力。
港島兩大餐廳聯乘呈獻 節慶佳釀優惠
上環屢獲好評的 Mato Coffee Wine 將於推廣期間推出「3小時無限暢飲」優惠，每位$650即可任飲多達16款葡萄酒，當中包括10款斗羅河岸紅白酒。此外，餐廳更提供「兩小時無限添加配酒美饌套餐」，每位$350，配搭八款前菜及一款主菜，讓食客以味蕾遊歷西班牙。
位於西營盤的 La Paloma 亦會於同期間推出四款斗羅河岸精選佳釀，杯售價由$118起，瓶裝由$660至$980元不等。餐廳特別設計的西班牙菜單包括伊比利亞火腿忌廉球、海鮮飯及慢烤乳豬，與斗羅河岸佳釀完美搭配，為節日聚餐營造濃厚西班牙風情。此外，多款斗羅河岸酒款亦同步於本港零售商 Watson’s Wine 與 Enoteca 發售，方便葡萄酒愛好者在家中細味西班牙風情。
Mato Coffee Wine
地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place 地下G02號舖(地圖按此)
電話：59773288
La Paloma
地址：西環西營盤皇后大道西189號西浦1樓(地圖按此)
電話：22916161
