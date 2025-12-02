大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
仿KFC～酥皮葡撻～
用現成酥皮，只係簡單製作蛋漿，就可以輕鬆整到自家製葡撻，皮鬆脆，蛋漿嫩滑，試過一次之後，就唔駛再買KFC葡撻😋😋
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
現成酥皮 3塊
淡忌廉 108g
室溫牛奶 54g
砂糖 20g + -
蛋黃 17g
全蛋液 10g
煉奶 一茶匙
作法:
1 ：
做法： 1）將酥皮室溫軟化（可捲起既軟度）將每塊酥皮捲成圓柱形，然後切成3段，壓扁圓形，按入撻模 2）蛋漿：將所有材料拌勻過篩 3）預熱焗爐190度5分鐘，將蛋漿倒入撻摸7～8成滿，焗190度20分鐘，出爐放涼完成 ?每個爐溫火力唔同，要自行目測調整
2 ：
會追食既甜品，食完一個又一個??
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56373
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
