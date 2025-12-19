伊利沙伯醫院走犯 據悉35歲疑犯涉搶劫偷竊案 警方搜捕後於元朗拘捕｜Yahoo

lululemon年末大減價低至3折
其他人也在看
據悉伊利沙伯醫院走犯 警員附近搜捕
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有警員在醫院附近一帶搜捕。據了解，涉事疑犯35歲，懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，在檢查期間逃脫，案件由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
假借送貨劫街市檔員 35歲賊涉10宗搶劫盜竊案荃灣落網
黃大仙警區前日(16日)下午時份接獲一名本地市民報警求助，指較早時分於區內街市一間店舖工作時，有一名本地男子到店購物，其後聲稱因身體狀況欠佳，要求該名店主幫手送貨到新蒲崗一個工廠大廈單位。 當受害人與疑犯到達大廈時，疑犯突然從後搶去受害人背囊。受害人嘗試掙扎，但被疑犯隨手拎起一塊2.5米長的電箱蓋作出指嚇，並要求am730 ・ 22 小時前
據悉伊利沙伯醫院走犯 疑犯赤腳逃往加士居道方向
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有閉路電視拍攝到，35歲的男疑犯早上從醫院S座赤腳逃往加士居道方向，當時他身穿白色上衣，下身是病人服裝，而醫院C座一樓大堂留下一輛疑犯坐過的輪椅，上面有衣物及拖鞋。警方封鎖調查，在醫院附近一帶搜索。據了解，涉事疑犯懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，上午做X光檢查期間逃脫。案件交由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
何偉豪今安葬浩園 公眾悼念區過百人送別 靈車經宏福苑、沙田消防局 市民敬禮：香港人的真英雄︱Yahoo
消防員何偉豪在大埔宏福苑大火殉職，消防處今日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮官方儀式不對公眾開放，儀式後靈車會到大埔宏福苑苑路祭，最後前往和合石「浩園」進行安葬儀式。在殯儀館的公眾悼念區和靈車路線，都有市民前來，向最後致意何偉豪。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強正式誕生
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於 12 月 15 日中午 12 時正式展開，截至12月19日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
MIRROR演唱會｜阿Mo李啟言向舞館索償 明年5月評賠償額 李將視像作供
男團 MIRROR 紅館演唱會墮屏事故，嚴重受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）入稟向僱主「舞館」索償。僱主多次缺席聆訊，區院法官羅麗萍直接判李勝訴，周五（19 日）並排期明年 5 月審訊，准李以視像作供，處理賠償金額評估。法庭線 ・ 37 分鐘前
鄭秀文為母親一週不停往返醫院 煲湯水照顧 眼眨淚光感概：零零碎碎中前行
樂壇天后鄭秀文（Sammi）上月與張敬軒合作舉行「拉闊音樂會」，舞台表現依然亮眼。不過於演出前，Sammi就分享自己拉傷腰部導致兩處撕裂，更一度因疼痛需要坐輪椅出入，幸好未有傷及腰間盤，充分休息後，狀態回復正常。昨日（18日），Sammi於社交平台發文分享自己一週內不斷往返醫院，令粉絲非常擔心其健康狀況，不話原來患病住院的是Sammi母親，住院7日接受治療後亦已出院。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
陳詠詩生日與男友放閃 幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉
應屆港姐冠軍陳詠詩早在參選港姐前期，已將社交網上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看。上月她突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前她迎來27歲生日，獲男友送上大紮鮮花，兩人更咀嘴放閃，實行任你睇到夠！東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
專訪｜蝦頭自揭「I到爆」與形象有出入 黃智雯曾與老公多磨擦靠修煉變和諧
黃智雯近年轉戰舞台劇非常成功，即將又有新作《天下無不西之閨蜜》，更與楊詩敏（蝦頭）雙雙飾演婚女子，上演各種明爭暗鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
日本首相府高官稱應該擁有核武 中俄朝持續提升核能力 擔憂美國核威懾可靠性｜Yahoo
日本《共同社》和《朝日新聞》報道，首相府一位不具名高層官員認為日本應該擁有核武。報道引述該名官員補充，政府內部並未就此進行討論，又拒絕透露日本何時會尋求取得核武。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
蜜雪集團(02097)美國首店即將開業
蜜雪集團(02097)今日宣佈，蜜雪冰城美國首店即將開業，地址於洛杉磯好萊塢大道6922號。#蜜雪冰城 #美國 (CW)infocast ・ 1 天前
荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次荃灣用餐經歷，指自己在海壩街近路德圍一帶某冰室食晚飯，出品質素不俗，但真正吸引他注意的，卻是一張貼在店內告示。樓主形容自己一邊食飯一邊忍不住偷笑，同時亦感嘆前線員工其實相當為難，由於告示內容相當直白告示內容相當直白，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 8 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪喪禮 官員市民到場致意
【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。 喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警務處處長周一鳴等多名司局長及官員到場致意。喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局，消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。有市民到殯儀館外的公眾致敬區致意。何先生：「英雄不朽，我本人衷心致敬。(殉職消防員)他們每一位都是用生命拯救生命，我認為他們是相當之偉大，衷心祝福他們。香港很多市民都因為這次受到感動，希望這些事情不再發生。」張小姐：「希望他的家人早點釋懷，他去到另一個地方，得到平安快樂，希望所有消防員都平安歸家，安安全全回家。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Dell 聖誕前突襲加價 30%！AI 巨頭瘋搶 RAM，買部電腦要貴幾千？
踏入 2025 年末，香港企業的採購經理可能要面臨一個頭痛的聖誕。科技巨頭 Dell 日前已向內部銷售團隊發出緊急通告，確認將於 12 月 17 日起大幅調升商用產品售價。這次加價並非一般的通脹調整，而是由全球 AI 晶片競賽引發的「零件戰爭」。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
去旅行小心變水魚！全球旅遊詐騙最嚴重國家Top 5：埃及駱駝黨、印度假官員、法國戒指騙局等
計劃好的旅程，儲錢買好的機票訂好酒店，滿心期待的開心之旅，誰知一落機就變成「行走提款機」？近年，針對遊客的旅遊詐騙事件有增無減，手法更是層出不窮，從街頭「友好」搭訕到天價餐單，令人防不勝防。專業旅遊網站《Travel Off Path》根據最新數據，點名五個全球旅客「中伏」率最高的國家及城市（5 Countries Are Scamming Tourists The Most）。這些地方雖然擁有世界級景點，卻同時隱藏著專門對付外地人的騙徒。想玩得盡興又安全？請熟讀這份「避雷」名單，免得成為別人的「水魚」。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
12/21冬至來臨！8大習俗「不只吃湯圓餃子」 忌男女房事、夜晚旅遊出行
今年12/21是冬至。冬至又稱冬節，是北半球一年中黑夜最長、白天最短的日子，因此古人認為冬至過後白天漸長、夜晚漸短，象徵陽氣開始回升。在古代，冬至的重要性甚至高於過年，許多家庭會在這天送禮、飲酒作樂、祭拜祖先。姊妹淘 ・ 1 小時前