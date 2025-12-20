宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
伊利沙伯醫院走犯 警務處處長指正循人為疏忽方向調查
伊利沙伯醫院昨日發生走犯事件，一名涉嫌搶劫及盜竊的35歲男疑犯被押解到醫院照X光時逃脫。警務處處長周一鳴指正循人為疏忽方向調查。
周一鳴今日見記者，指內部指引清晰定明如何押解及處理疑犯。今次案件正循是否涉及人為疏忽的方向調查，若然證實有人為疏忽，不排除有下一步紀律研訊。最近發生兩三宗走犯事件，周一鳴強調會緊守防線，防止再發生類似事件。他續指希望物色適合的科技應用，協助有關工作。
曾乘搭的士逃離無付車費
犯人林俊華昨日逃走時身穿病人服，赤腳逃去，警方昨午於元朗白沙村一帶拘捕他，發現他曾經乘搭多架的士，並偷去相關的士司機的財物及未有支付的士車費。
報稱任職地盤工人的被告林俊華，今日在西九龍裁判法院提堂，他被控1項在合法羈押下逃走、2項盜竊和2項不付款而離去罪。他暫時毋須答辯，還押至下星期一（22日）再訊，以一併處理今次案件與他本身所涉及的搶劫案。
控罪指，被告昨日在伊利沙伯醫院主翼一樓走廊、在警員謝國輝的合法羈押下逃走；被告同日在上水百和路與保健路交界明知須支付245元的士費用，卻不誠實地從的士離去、意圖逃避應付款項，並偷竊1個屬於邱漢林、價值180元的灰色背囊；及同日在天水圍屏山塘坊村151號外不誠實地從另一的士離去，意圖逃避200元的士費用，並偷竊一部屬於黃卓洪、價值3,000元的手機。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/伊利沙伯醫院走犯-警務處處長指正循人為疏忽方向調查/629772?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
