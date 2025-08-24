伊利諾伊州州長形容特朗普計劃派國民警衛隊到芝加哥是濫權

美國民主黨籍的伊利諾伊州州長普里茨克回應總統特朗普計劃派遣國民警衛隊到芝加哥，形容特朗普濫權和正試圖製造危機。他說，沒有任何緊急情況可以證明派遣國民警衛隊到當地是合理。 特朗普日前在白宮橢圓形辦公室接受多個傳媒訪問時說，芝加哥可能成為聯邦政府整治犯罪的下一個城市。他又說，聯邦政府派出國民警衛隊後，首都華盛頓正成為世界上最安全的地方之一。接下來，國民警衛隊將被派往其他地方，讓全國各地城市都變得安全。 今年6月，特朗普在未獲民主黨籍的加州州長紐森同意的情況下，向洛杉磯派遣國民警衛隊，8月又以打擊犯罪為名向華盛頓部署國民警衛隊。