Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
表面開朗內裡堅持征服觀眾！ 伊原六花直球螢幕轟炸來襲！
活力笑容直擊螢幕！大阪舞后轉戰演技派讓觀眾全淪陷
她那雙明亮眼睛配上甜美弧度，搭配纖細身形，散發出青春滿溢的吸引力。身高適中卻充滿動感，穿上便服時像鄰家女孩，換上戲服卻瞬間融入角色。
近期熱議的是她在劇中那種自然流露的熱血表情，網上粉絲直呼「太有感染力了」。想像她輕快轉身，頭髮飛揚的模樣，畫面感直接拉滿。這種女孩平日愛分享舞蹈心得，
私下卻低調努力，總用積極態度面對挑戰。她的存在就像一股正能量，卻帶點細膩情感，難怪業界評價她「新人時期就展現實力」，
性格開朗到讓人想靠近，表演時更爆發出驚人張力。這種魅力，實在太吸睛了。
高中舞社隊長蛻變之路 熱血故事感動大批追隨者
起初她在校園裡帶領舞蹈社，靠著那股不服輸精神連續拿下全國賽事，迅速累積關注。畢業後直接投身演藝，起先接演青春相關角色，展現出那種清新卻有力的風采，慢慢站穩腳跟。
後來挑戰更多元劇情，無論是群戲還是主角，都能自然融入氛圍。記得有次活動，她和粉絲互動分享心路，讓現場充滿溫暖。經驗增長後，她開始承接更具挑戰的橋段，
卻總保持那份真誠，獲得好評。私下她維持舞蹈習慣，偶爾在平台秀日常，追隨者因此更欣賞她這種堅持一面。從校園閃耀到銀幕發光，像極了勵志旅程，激勵不少新人。
相撲社唯一女生 激勵男孩們逆轉命運的熱血場面
在這部青春熱血劇中，她飾演相撲社僅存的女社員，表面文靜內心卻充滿鬥志。劇情從社團瀕臨解散開始，她發現新成員加入，於是展開嚴格訓練。先是用眼神鼓勵大家，
姿勢堅定站在墊子上，讓男孩們重拾信心。接著在道場裡，她示範基本動作，汗水滑落卻笑容不減，搭配喘息聲，畫面充滿張力。
最後團體對抗時，她扭動身軀提供支援，緊握拳頭高喊口號，直到全隊爆發潛力。這種從旁觀轉為主動的變化，充滿激情，讓觀眾如臨現場，熱血沸騰。
PTT鄉民熱議連連 Dcard粉絲也瘋狂跟風
網上討論沸騰，PTT鄉民留言「伊原六花打扮起來超級正，看完直接站不穩」，有人補充「舞蹈背景演戲超自然，簡直視覺亮點」。Dcard上粉絲也加入，
「女主角伊原六花讓我感到驚艷，反差太大圈粉」，另一位說「相撲社那角色勵志，私下這麼努力」。推特一片讚賞，「活力笑容太療癒，劇中表現誰頂得住」，
老司機分享「新人時期就這麼有張力，絕對是潛力股」。這些真實反饋顯示，她不只靠外型，還用故事打動人心。
社群上甚至有專題討論，「明亮眼睛加動感身形，吸引力頂級」，互動熱鬧像派對。
Japhub小編有話說
這位女演員的青春活力與細膩情感組合，實在是螢幕上的清流，未來作品值得長期關注。
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
茨城暖男在演藝圈迅速竄紅！ 中澤元紀表面內斂內裡熱血！
一看到他那雙深邃眼睛，配上迷人酒窩，簡直就是理想男友範本。身高一八三公分，肩寬體闊像太平洋一樣可靠，穿上戲服時散發出成熟魅力，讓人忍不住心動。
Sabrina Carpenter超級碗薯片廣告公開 與「薯片佬」患難見真情
【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter日前於「格林美音樂獎」中的精彩演出惹來爭議，而近期「曝光率」爆晒燈的她接拍的薯片廣告亦於網上率先曝光，個廣告將會於本周末在年度體壇盛事美式足球「超級碗」舉行期間播放。
華大使：限韓令說法不準確 將循序漸進推進文化交流
【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使戴兵周三（4日）回應傳媒提問中國限韓令何時真正解除，他指出限韓令不是嚴格、準確的說法，雙方將根據領導人的共識循序漸進地推進兩國健康有益的文化交流。
Jennie同款Moncler羽絨詢問度超高！滑雪朋友鎖定「法國羽絨王」，同款全黑羽絨Papillon外套這裡買平$3,700
前陣子見到Jennie飛往美國的Aspen雪地參與Moncler大騷，穿起的牛仔jumpsuit加雪靴超有型的，也改變了雪地造型只能擁腫不能潮的既定印象。而在出席Moncler大騷之前的機場造型，Jennie所穿起的全黑又保暖的Moncler羽絨詢問度超高，原來是Papillon羽絨外套，計劃想要去滑雪的朋友，有被Jennie的羽絨造型燒到嗎？
紐卡素衛冕失敗 賀維：接受現實
【Now Sports】紐卡素在英格蘭聯賽盃衛冕失敗，領隊艾迪賀維表示首回合不該輸0:2，又為兩回合只取得1個入球感到懊惱。紐卡素首回合主場負0:2，次回合作客負1:3，總計1:5大敗出局，領隊艾迪賀蘭賽後一臉失落：「開局並不是我們所想，首個失球，丹般欲解圍皮球卻彈到對方前鋒（馬莫殊）再彈入球門。這正是我們開賽時的寫照，與我們所預期相反，而這也令比賽非我們可掌握。」被問到是否因失機頻頻致敗，他回應：「如果回望兩回合比賽，我們兩仗只入1球，依首回合雙方所製造的機會均等，我們不該輸0:2。戰局本來是大不同，但我們接受現實。」他又指哥頓疑腿筋受傷，但看來情況不嚴重。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得
方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
【百佳】網店洗衣珠買3送3＋送7條衛生紙等總值$521.4禮品
由即日起至2月5日，去百佳網店買潔滴露propod全能抗菌洗衣旋珠56顆，買3件送3件，同時即送總值$521.4禮遇！
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩頭獎有兩注中，每注獲派二千三百多萬獎金。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
議員倡為有子女家庭提供稅務寬免 對公僕延遲退休年齡意見分歧
【on.cc東網專訊】香港老齡化問題嚴重，勞動人口下降且缺乏人才。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他