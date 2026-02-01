伊拉克什葉派聯盟力挺馬里奇 無懼川普威脅

（法新社巴格達31日電） 掌握國會多數席位的伊拉克主要什葉派聯盟表示，儘管美國威脅將終止對伊拉克的所有支持，該聯盟仍將支持馬里奇（Nouri al-Maliki）出任下一任總理。

自美國2003年揮軍入侵伊拉克推翻長期統治者海珊（Saddam Hussein）以來，美國一直對伊拉克政治具有重大影響力，但美國同時與伊拉克另一主要盟友伊朗處於敵對關係。 馬里奇是名老謀深算的政治人物，且身為權力掮客，他曾在2006年至2014年間領導政府，是伊拉克唯一任職兩屆的總理。 他一度獲得當時美國占領當局的支持，但隨著與伊朗關係日益密切，而與華府關係惡化。 馬里奇上週獲得「協調架構」（Coordination Framework）力挺，推舉為伊拉克下任總理。協調架構是一個由多個什葉派團體組成的聯盟，成員與伊朗有不同程度的聯繫，近年來崛起成了主要執政聯盟。 不過幾天後，美國總統川普發出最後通牒，宣稱馬里奇是「非常糟糕的選擇」，並表示若他當選，美國「將不再協助伊拉克」。 協調架構今天再度表態支持其提名的人選。協調架構說：「選擇總理純屬伊拉克憲法事務…不容外國勢力干涉。」

該聯盟還表示，將致力於「與國際社會，尤其是主要全球強權，建立以相互尊重與不干涉內政為基礎的平衡關係」。