八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
伊拉克什葉派聯盟力挺馬里奇 無懼川普威脅
（法新社巴格達31日電） 掌握國會多數席位的伊拉克主要什葉派聯盟表示，儘管美國威脅將終止對伊拉克的所有支持，該聯盟仍將支持馬里奇（Nouri al-Maliki）出任下一任總理。
自美國2003年揮軍入侵伊拉克推翻長期統治者海珊（Saddam Hussein）以來，美國一直對伊拉克政治具有重大影響力，但美國同時與伊拉克另一主要盟友伊朗處於敵對關係。 馬里奇是名老謀深算的政治人物，且身為權力掮客，他曾在2006年至2014年間領導政府，是伊拉克唯一任職兩屆的總理。 他一度獲得當時美國占領當局的支持，但隨著與伊朗關係日益密切，而與華府關係惡化。 馬里奇上週獲得「協調架構」（Coordination Framework）力挺，推舉為伊拉克下任總理。協調架構是一個由多個什葉派團體組成的聯盟，成員與伊朗有不同程度的聯繫，近年來崛起成了主要執政聯盟。 不過幾天後，美國總統川普發出最後通牒，宣稱馬里奇是「非常糟糕的選擇」，並表示若他當選，美國「將不再協助伊拉克」。 協調架構今天再度表態支持其提名的人選。協調架構說：「選擇總理純屬伊拉克憲法事務…不容外國勢力干涉。」
該聯盟還表示，將致力於「與國際社會，尤其是主要全球強權，建立以相互尊重與不干涉內政為基礎的平衡關係」。
其他人也在看
長生津、生果金2月起加碼？長生津／生果金／綜援可否同時領取？最新詳情及申請資格
社署向立法會福利事務委員會建議上調長生津及生果金，待立法會通過後，今年2月1日起，長生津及生果金便會分別增加至$4,345和$1,635。YAHOO著數 ・ 1 天前
鄧炳強指控烏克蘭陣亡港人「希望對抗政府」 結論來自「相關人士、社交媒體或者情報」
兩名香港人據報上月（12 月）在烏克蘭執行志願任務期間遭俄軍擊斃，保安局局長鄧炳強今日（30 日）出席立法會會議時指稱，他們是希望接受軍事訓練後從事對抗政府的工作。記者問他怎樣得出此結論，鄧炳強聲稱，是從「相關人士」、「社交媒體」或「情報」得知，又說他們被植入暴力思想，犧牲性命。Yahoo新聞 ・ 1 天前
巴士強制安全帶暫緩推行｜陳美寶承認法律條文有不足 未能反映立法原意 完善後再交立法會｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴士強制乘客戴安全帶新例由周日實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。局長陳美寶今日（30 日）下午會見傳媒，承認法律條文有不足，盡快刪除相關強制要求法律條文，並在完善後再提交立法會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦
（法新社卡拉卡斯30日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數週後，羅德里格斯提出的最新重大改革。羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。法新社 ・ 17 小時前
加拿大艾伯塔省分離組織據報與華府官員會面 卑詩省長批評叛國
英國《金融時報》報道，美國特朗普政府的官員，曾與加拿大艾伯塔省(Alberta)的分離組織人士會晤，毗鄰的加拿大卑詩省省長艾比(David Eby)批評，相關行為是叛國，是極度不忠誠。 艾伯塔省省長史密斯(Danielle Smith)表示，她不會妖魔化或邊緣化省內的分離主義者。她指，在前加拿大總理杜魯多執政期間，令石油和天然氣產業難以發展，艾伯塔省遭受嚴重打擊，目前需要做的是為該省人民帶來希望，包括推動能源發展。 史密斯指，希望美國政府尊重加拿大的主權，並將有關艾伯塔民主進程的討論，限定在艾伯塔人民和加拿大人之間。她又指，計劃與艾伯塔省駐華盛頓代表討論事件。 《金融時報》報道，自去年4月以來，主張加拿大艾伯塔省獨立的極右翼分離主義團體「阿爾伯塔繁榮計劃」(Alberta Prosperity Project)領導人，在華盛頓與美國國務院官員見面3次。該組織正尋求下月再與美國國務院和財政部官員會面，並計劃尋求美國提供5000億美元的信貸額度，以幫助艾伯塔省在尚未舉行的所謂「獨立公投」獲得通過後維持運轉。對此，美國國務院發言人在電郵回覆指，國務院經常與民間社會人士會面，又指這類例行會議通infocast ・ 1 天前
美國300城市爆發示威活動！抗議特朗普政府暴力移民執法、明尼亞波利斯成焦點
美國多地於 30 日爆發大規模示威，至少 300 座城市走上街頭，抗議川普政府被指採取暴力移民執法。明尼亞波利斯成為抗議核心，聯邦執法致死事件引發全美怒火，罷市與罷課行動持續擴散。鉅亨網 ・ 12 小時前
遭襲必報復 伊朗鎖定美航艦回應川普威脅
（法新社巴黎29日電） 伊朗今天揚言，若遭攻擊，將立即對美軍基地與航空母艦發動打擊，此前美國總統川普警告德黑蘭所剩時間不多。伊朗軍方發言人警告，德黑蘭對美國任何行動的回應將不再受限，這與去年6月的情況不同，當時美軍飛機與飛彈介入以伊短暫空戰，但強調下一次回應將會是果斷且「即刻發動」的。法新社 ・ 1 天前
伊朗全面備戰 部署千架新無人機 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗當局近日表明，已做好保衛國家的準備，應對美國持續發出的軍事攻擊威脅。與此同時，地區外交努力正同步展開，試圖避免爆發新一輪衝突。伊朗外交部發言人表示，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於今日（30 日）在土耳其出席高層會議，強調德黑蘭正尋求在共同利益基礎上，持續加強與鄰國的關係。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特區政府強烈不滿及堅決反對巴拿馬最高法院裁決
【Now新聞台】就巴拿馬最高法院的裁決，中方表示堅決維護企業正當合法權益。 外交部發言人郭嘉昆：「有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。」特區政府亦表示，強烈不滿及堅決反對巴拿馬最高法院的裁決，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓等不合理手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益，重申巴拿馬政府應尊重合約精神，香港企業在巴拿馬經營和投資應獲公平合理的待遇和保障。發言人又指，基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視現時及未來在當地的投資。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
紐西蘭拒川普和平理事會邀請 強調聯合國主導地位
（法新社威靈頓30日電） 紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天聲明表示，紐西蘭決定不接受美國總統川普的邀請，不會加入和平理事會（Board of Peace）。盧克森在電子郵件聲明表示，紐西蘭已決定「現階段」不參加和平理事會。法新社 ・ 1 天前
避免軍事對抗 伊朗高官稱與美談判架構已有進展
（法新社巴黎31日電） 儘管伊朗軍方高層警告美國切勿對伊朗發動軍事打擊，但該國最高安全官員今天表示，德黑蘭當局在與美國展開協商以避免衝突方面，正取得進展。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X發文說：「不同於媒體刻意炒作的輿論戰，有關談判的結構性安排正持續取得進展。」法新社 ・ 6 小時前
赴明尼阿波利斯報導示威 CNN前主播被捕
（法新社華盛頓30日電） 美國有線電視新聞網（CNN）前主播勒蒙（Don Lemon）的律師今天表示，現為獨立記者的勒蒙因在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯報導抗議政府大規模打壓移民的活動，而遭到逮捕。據「紐約時報」（The New York Times）報導，勒蒙被補與他出現在1所教堂附近的抗議活動有關，他被控違反聯邦法律，然而這起案件上週已遭到1名聯邦助理法官駁回。法新社 ・ 1 天前
美財政部稱人民幣「嚴重被低估」 呼籲中國放手讓匯率升值
美國財政部稱人民幣「嚴重被低估」，呼籲中國應以及時且有序的方式允許匯率走強。鉅亨網 ・ 2 天前
大鳴大放｜葉劉淑儀：撤回勳章對陳嘉信是懲罰 若要問責局長是太遠(羅家晴報道)
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府風波，物流署前署長陳嘉信被撤回銀紫荊星章。行會召集人葉劉淑儀接受本台專訪時表示，不滿意陳嘉信不知情就無疏忽的說法，撤回勳章對他是懲罰，但財經事務及庫務局局長許正宇無直接負責事件，如果要問責是太遠。 政府早前公布冒牌水事件紀律調查結果，指物流署三名公務員沒向上級匯報不妥之處，會停發增薪點；時任物流署署長陳嘉信無疏忽，但撤回其銀紫荊星章。行會召集人葉劉淑儀在本台節目《大鳴大放》中稱，不認同不知者不罪，但相信撤回勳章對陳嘉信來說已是懲罰。行政會議召集人葉劉淑儀：「楊局長(楊何蓓茵)很保護同事，給了都撤回，技術上不是懲罰，實質上都是懲罰，極少退休的署長級官員是受這樣的待遇，我想對陳嘉信來說已經是很大打擊。我不太滿意說『我不知道』，因為署長應該很多事情都知，署長不應只坐在辦公室，檔案來到我才知道。其實一個署長應該經常檢討屬下做的工作、招標過程有否需要更新、下屬有否疏忽等。每個局長都管很多部門，如果你說局長問責就太遠，他不是直接負責，署長的責任就大很多了。」除了冒牌水事件，外界都關注宏福苑大火中有否問責官員需要負責。葉劉淑儀相信待調查完結後，特首才會有決定。葉劉淑儀：now.com 新聞 ・ 1 小時前
明州移民掃蕩暫不叫停 明尼阿波利斯市長：失望
（法新社明尼阿波利斯31日電） 美國聯邦法官今天拒絕強制美國移民暨海關執法局（ICE）暫停在明尼蘇達州的大規模拘留與遣返行動。美國總統川普（Donald Trump）轄下的聯邦有關單位，近日大舉派遣執法人員至明尼蘇達州各地社區尋找無證移民，過程中拘留數千人，並射殺兩名美國公民，引發輿論批評。法新社 ・ 5 小時前
無視川普警告 英相施凱爾強化與中國關係
（法新社北京30日電） 致力改善中英關係的英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天無畏美國總統川普的警告，表示英國「能給中國的東西還有很多」。他在中英企業論壇發表談話時說：「英國能給的還有很多。」法新社 ・ 1 天前
中國外交部回應巴拿馬港口裁決：將採取措施維護中企權益
巴拿馬最高法院裁定，長和(00001.HK)經營巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲。國家外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應指，有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中央軍委原委員廖錫龍病逝 現任及前任黨和國家領導人致沉痛哀悼
《新華社》報道，中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍，因病於本月23日在北京逝世，享年85歲，遺體昨日(29日)在北京八寶山革命公墓火化。報道指，廖錫龍病重期間，現任和前任黨和國家領導人，包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等前往醫院看望，同時通過各種形式，對廖錫龍逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。 (ST)#廖錫龍infocast ・ 1 天前
美國政府又要停擺？國會協商卡關
根據《彭博》報導，美國聯邦政府面臨短暫停擺風險，國會未能在周五 (30 日) 午夜前完成支出法案的立法程序，恐導致部分政府機構暫停運作。共和黨籍助理指出，參議院預料將於周五就政府資金方案進行表決，但眾議院議長強生(Mike J鉅亨網 ・ 1 天前
施紀賢:中國已解除6名英國國會議員制裁
英國首相施紀賢表示,在與中國國家主席習近平會談後,中國已解除對6名現任英國國會議員的制裁。轉到上海訪問的施紀賢接受英國廣播公司(BBC)訪問時說,旅行禁令和其他制裁不再適用於這些議員,包括4名保守黨議員和兩名上議院議員。施紀賢表示,這個結果證明他的做法正確,並暗示今次訪華為兩國領導人就敏感問題進行對話提供機會。報道稱,這些受到制裁的議員發表聲明表示,他們不希望被當作談判籌碼,寧願繼續接受制裁。 (BC)#施紀賢 #訪華 #制裁infocast ・ 1 天前