伊拉克國會選舉 高投票率各方關注

（法新社巴格達11日電） 伊拉克今天舉行新國會選舉，投票率出乎意料地超過55%，區域各方對此密切關注。

伊拉克選舉委員會表示，在2100萬合格選民中，有超過1200萬人參加投票，儘管頗具影響力的什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）呼籲支持者抵制。

伊拉克長期以來飽受代理人戰爭所苦，近年卻是罕見地維持相對穩定，盼能走出數十年的戰爭與專制陰影。

不過即便到了今天，這個擁有4600萬人口的國家仍深受基礎建設落後、公共服務失靈，還有貪腐猖獗的影響。

廣告 廣告

許多抵制投票的人表示，這次選舉不會為日常生活帶來任何實質改變，只是一場騙局，只會讓政治菁英與地區強權得利。

初步結果預計將在投票結束後24小時內公布，希望連任的總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）可望勝選，但很可能沒有任何政黨或聯盟能取得絕對多數席次。

蘇達尼必須組成一個能夠獲得足夠盟友的聯盟，以便成為最大的政治集團。

依照慣例，什葉派將出任總理、遜尼派擔任國會議長，象徵性的總統職位則由庫德人出任。