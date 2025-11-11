伊拉克大選登場 民眾對改革不抱希望

（法新社巴格達10日電） 伊拉克選民今天開始投票選出新一屆國會，此次選舉正值伊拉克及整個地區的關鍵時刻，伊朗與美國都將密切關注。

近年伊拉克罕見地維持相對穩定，努力試著走出數十年的戰爭與專制統治陰影，但即便到了今天，這個擁有4600萬人口的國家仍深受基礎建設落後、公共服務失靈與貪腐猖獗所苦。

許多伊拉克人對選舉能否帶來實質改變已不抱希望，認為投票只是政治菁英與區域強權受益的假象。

投票站於上午7時（台北時間中午1200）開放，下午6時（台北時間晚上11時）關閉，初步結果預計將在投票結束後24小時內公布。

廣告 廣告

儘管社會普遍存疑，本次仍有超過7740位候選人參選，其中近1/3為女性，競逐國會329個席位。

僅有75位候選人以獨立身分參選，而現行選舉法普遍認為有利於大黨。

全國共有超過2100萬名選民具備投票資格，但外界憂心投票率可能會低於2021年的41%，那是自選舉制度建立以來的最低紀錄。

大學生雅新（Al-Hassan Yassin）說：「每4年都一樣，我們看不到年輕面孔，也沒有新的活力能帶來改變。」

●宗派政治

自美軍主導推翻身為遜尼派的前獨裁者海珊（Saddam Hussein）以來，伊拉克長期受壓迫的什葉派族群成為政治主導力量，大多數政黨與鄰國伊朗保持密切關係。

依照慣例，伊拉克由什葉派穆斯林出任總理、遜尼派擔任國會議長，而主要為象徵性職位的總統則由庫德人出任。

近年沒有新面孔出現，仍是相同的什葉派、遜尼派與庫德族政治人物活躍於政治舞台。

現任總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）以「穩定與重建」為施政旗幟，尋求連任，預料可輕鬆勝出。

蘇達尼2022年在「協調架構」（Coordination Framework）支持下上台，該聯盟由多個與伊朗關係密切的什葉派政黨與派系組成。

他強調自己在中東動盪之際，成功維持伊拉克相對穩定。

然而，即使獲得大多數議席，也不代表能確保連任；下一任總理仍須由能夠組成最大聯盟的政黨推舉產生。

儘管「協調框架」旗下各什葉派政黨此次分別參選，但預料選後仍將重新結盟，共同推舉新任總理。